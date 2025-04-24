Рубіо спростував ймовірність зняття санкцій США з Північного потоку-2

Держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію, оприлюднену виданням Politico про те, що Білий дім нібито розглядає можливість скасування санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 у рамках мирної угоди щодо України.

Про це американський дипломат написав у соцмережі Х, коментуючи публікацію.

– Це однозначно неправда. Ні Стів Віткофф, ні я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною, – наголосив він.

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За його словами, якщо у журналістів Politico є хоч крапля чесності, вони мають спростують цю вигадку.

Politico про можливе зняття санкцій із Північного потоку-2

23 квітня вийшла публікація Politico, де з посиланням на кілька обізнаних джерел повідомилялося, що в адміністрації президента США обговорюється можливість скасування санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 та інших активів РФ у Європі в рамках дискусій про припинення війни в Україні.

Зазначається, що перезапуск Північного потоку-2 міг б принести РФ додаткові вигоди, проте лише за умови, що ЄС погодиться знову купувати російський газ через цей трубопровід, а ця перспектива видається малоймовірною.

– Але скасування санкцій стало б дипломатичним переворотом для Росії і великою поступкою з боку Трампа, – пише видання.

При цьому стверджується, що головним прихильником скасування санкцій є саме спеціальний посланець Стів Віткофф, який нібито доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію.

Водночас проти виступають держсекретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам.

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