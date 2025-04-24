Суперечка у Білому домі не допомогла ані Україні, ані США – Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро розповів, що зустріч його команди з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого пройшла не так, як він очікував, і не принесли користі ані Сполученим Штатам, ані Україні.

Зустріч у Білому домі не допомогла жодній зі сторін

Глава держави уточнив, що після напруженої розмови в Овальному кабінеті українська та американська сторони провели ще низку зустрічей.

Хоча їх було недостатньо для завершення війни, Зеленський визнав, що вони мали певний позитив.

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– Наша команда почала працювати разом зі Сполученими Штатами. І я бачу в цьому певні позитивні моменти, – зауважив він.

Зеленський згадав також про конфлікт із Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та наголосив, що постійно повторював, “що нам була потрібна ця зустріч”.

– Ми (Україна і США. – Ред.) повинні були обговорити різні елементи. У нас були різні зустрічі, плідні і більш філософські, я б сказав, на різних етапах нашого життя. І зустріч з президентом Трампом також, – сказав президент.

Проте, за його словами, зустріч в Овальному кабінеті виявилася непродуктивною.

– Тому я думаю, що зустріч в Овальному кабінеті не допомогла Україні. Вона не допомогла Сполученим Штатам, – додав він.

Президент наголосив, що Київ і Вашингтон мають показати світу реальний шлях до завершення війни.

– Ми розраховуємо на стратегічне партнерство, у якому ми завжди поважали народ Сполучених Штатів і вибір Сполучених Штатів, і підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. І тому я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом, – спрогнозував президент.

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський залишив Білий дім достроково після гострої суперечки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

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