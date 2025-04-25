Агентство ООН скорочує підтримку українців, евакуйованих з прифронтових регіонів

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) скоротить підтримку новоприбулих переселенців в Україні через призупинення фінансування з боку США і загального скорочення донорської допомоги.

Скорочення допомоги українцям – що відомо

Як пише Reuters, призупинено деякі програми, які Агентство ООН у справах біженців раніше реалізовувало за підтримки фінансування США, заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Зокрема, припиняється психосоціальна підтримка, необхідна у величезних масштабах, надання матеріалів для термінового будівництва житла та фінансової допомоги.

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Як повідомляють у виданні, найбільше УВКБ ООН постраждало від втрати допомоги з боку США, яка становила 40% фінансування минулого року.

Водночас інші західні донори зупинили фінансування через те, що змінили пріоритети, витрачаючи більше коштів на оборону, йдеться у матеріалі.

За інформацією УВКБ ООН в Україні, профінансовано лише 25% після заклику про виділення $3,32 млрд на підтримку 8,2 млн осіб в Україні.

У виданні зазначають, що вже близько 9 тис. вимушених переселенців пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах. Там вони мали можливість отримати одяг, гігієнічні набори, юридичну та психосоціальну підтримку.

Як стверджують в Агентстві ООН у справах біженців, з серпня 2024 року до березня 2025 року понад 200 тис. людей евакуювали з прифронтових територій України.

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