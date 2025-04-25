”Фігуральне” завершення війни за добу: що сказав Трамп про Україну в інтервʼю Time

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в минулому висловився про завершення війни в Україні за 24 години “образно, жартома”. Проте, на його думку, укласти мирну угоду між Україною та РФ все ж можливо.

Про це він сказав в інтервʼю журналу Time.

Завершення війни за 24 години

За словами президента США, він казав це образно, як перебільшення.

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– Ну, я сказав це образно, як перебільшення, щоб підкреслити свою думку. Очевидно, люди знають, що це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край, – наголосив Дональд Трамп.

Він вважає, що війна в Україні не триватиме довго, і додав: Ця війна триває вже три роки. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. У мене б ніколи не було цієї війни. Путін ніколи б цього не зробив.

Вступ України до НАТО

Дональд Трамп не вважає, що Україна зможе стати членом Північноатлантичного блоку. За його словами, війна почалася, коли українці почали говорити про вступ до НАТО.

– Якби це питання не порушили, було б набагато більше шансів, що вона (війна) не почалася б, – сказав американський президент.

Питання окупованого Криму

За словами Трампа, якби він був президентом, то анексії Криму не сталося б. Він вважає, що півострів передав росіянам Барак Обама.

– Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я… Росіяни тривалий час тримали там свої підводні човни. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою… Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський не раз наголошував, що Україна ніколи не визнає Крим російською територією, адже це суперечить Конституції та суверенітету держави.

Готовність РФ та України до миру

Американський президент вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін все ж таки зможе укласти мирну угоду.

– Ми мали дуже гарні переговори і ми дуже близькі до угоди. Я думаю, що мир можливий. Зі мною на посаді президента – можливо, дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, то без шансів, – сказав він.

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