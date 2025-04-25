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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

На випадок війни: Вільнюс узяв за основу досвід Києва у перші дні вторгнення

досвід Києва для Вільнюса
Фото: Pexels

Вільнюс підготував свій план евакуації на випадок війни чи інших надзвичайних ситуацій, за основу якого було взято досвід Києва під час повномасштабної війни. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– З литовськими колегами ми ділимося досвідом щодо евакуаційних маршрутів, інтерактивних карток з необхідною інформацією, систем оповіщення та розробки окремого мобільного застосунку за аналогією з Києвом Цифровим, – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Досвід евакуації міста

Як зазначається, Вільнюс став другим містом Литви після Йонави, яке має такий документ. У його антикризовому плані передбачено:

  • алгоритми оповіщення населення;
  • маршрути евакуації;
  • пункти збирання;
  • організація тимчасового розміщення та надання допомоги;
  • поступове повернення до місць проживання після стабілізації ситуації.

План охоплює евакуацію понад 600 тис. мешканців міста.

Зараз дивляться

Зокрема, передбачено допомогу людям з уразливих груп, організацію перевезення тих, хто не має власного транспорту, підтримка суспільної взаємодії.

Для реалізації плану мають намір використати понад 150 евакуаційних маршрутів та посилити інфраструктуру. Так, серед пріоритетів – капітальний ремонт мостів та розширення основних виїздів із міста.

Не лише військова загроза

В антикризовому плані передбачені сценарії реагування не лише на військову загрозу, але й на гібридні атаки, техногенні катастрофи та стихійні лиха.

План передбачає відкриту частину, доступну громадськості, та докладну – для внутрішнього користування відповідними службами. Першочергове інформування населення здійснюватиметься через SMS, сирени, медіа та мобільний застосунок, що розробляється за прикладом Києва.

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Лук′янівська

Джерело: КМДА

Війна в Україні, Вільнюс, Київ
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