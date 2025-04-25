Президент Литви порівняв із бомбою уповільненої дії визнання Криму російським

Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння з приводу ймовірного юридичного закріплення російського контролю над Кримом, охарактеризувавши такий крок як “бомбу сповільненої дії”.

Про це повідомляє видання LRT.

Визнання де-юре Криму російським – бомба уповільненої дії

Таким чином Науседа відреагував на останню заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що Крим має залишитися під контролем Росії.

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– Якщо ми зробимо те, що пропонується, і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба уповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час, – сказав він.

Глава Литви наголосив, що перед ухваленням подібних рішень необхідно насамперед звернутися до України, яка стала жертвою російської агресії.

– Тому що це країна, яка зазнала найтяжчих втрат, де постраждало багато людей… Зруйнована інфраструктура, зруйнована економіка. То хіба вони не мають права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?, – підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що юридичне визнання окупації Криму Росією є неможливим, оскільки це суперечить Конституції України та її державному суверенітету.

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Зеленського про невизнання російської окупації Криму. На його думку, така позиція нібито ускладнює мирні переговори.

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