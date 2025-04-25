Прибув без запрошення: посла РФ у Німеччині освистали на заході, присвяченому Другій світовій

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв з’явився на заході у місті Торгау, що проходив із нагоди 80-річчя історичного рукостискання радянських та американських солдатів на річці Ельбі 25 квітня 1945 року, хоча запрошення він не отримував.

Про інцидент повідомило агентство dpa.

Посол РФ знову прийшов на меморіальний захід без запрошення

У присутності місцевих жителів і журналістів Нечаєв заявив: Ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас.

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Ці слова пролунали після того, як посол України Олексій Макєєв заздалегідь закликав організаторів не пускати російського дипломата на подію.

На запитання, як він ставиться до того, що його тут не чекають, Нечаєв відповів: Я цього не відчуваю, мені комфортно.

Під час події посол розмовляв з кількома учасниками заходу. На його піджаку була прикріплена чорна з помаранчевим стрічка, яку в Росії трактують як символ перемоги у Другій світовій війні.

Глава уряду Саксонії Міхаель Кречмер виступив із чітким зверненням на адресу російського представника, нагадавши про роль РФ у війні проти України.

– Це РФ почала війну проти України в порушення міжнародного права. Не в (2022), а ще в 2014 році. І тільки Росія, тільки Росія, повинна припинити цю війну, – наголосив Кречмер.

Під час його виступу присутні кілька разів висловлювали невдоволення, освистуючи російського посадовця.

Перемога у Другій світовій війні – заслуга не тільки росіян

Саксонський прем’єр також згадав про жертви серед радянських солдатів, наголосивши, що перемога над нацизмом не була лише заслугою росіян.

– Серед них (радянської армії, – Ред.) було багато росіян, а також українців, білорусів і грузинів. Було б приємніше, доречніше, якби з нами були представники України, Грузії або Білорусі, – додав він.

Кречмер припустив, що вони могли не відвідати захід через небажання бачити російського дипломата.

Минулого тижня Нечаєв уже з’являвся без запрошення на церемонії на Зеєловських висотах. Тоді він прибув із охороною, білоруським колегою і власним вінком.

Тим часом у федеральній землі Бранденбург назріває черговий дипломатичний скандал. Там посол РФ оголосив про плани відвідати пам’ятний захід з нагоди завершення Другої світової війни, попри те, що його запрошення було офіційно скасоване.

Керівник меморіального комплексу Аксель Дреколь попередив: якщо Нечаєв таки приїде, йому доведеться мати справу з поліцією.

Фото: Посольство РФ у Німеччині

Джерело : Європейська правда

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