Путін досі вірить, що може підкорити Україну, але вибух авто під Москвою свідчить про інше – експерт

Російський диктатор Володимир Путін досі вірить, що зможе захопити Україну, щоб контролювати її або врешті знищити, адже він веде переговори з представником президента США Стівом Віткоффом.

Про це виданню Sky News заявив директор програми Росії та Євразії британського Королівського інституту міжнародних відносин, більш відомого як Chatham House, Джеймс Ніксі.

Чому Путін вірить, що зможе захопити Україну

Як Росія, так і США хочуть нормалізувати відносини та відновити торгівлю. Обидві держави нібито вважають Україну та президента Володимира Зеленського проблемою, сказав Ніксі.

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— Це зрада, — зазначив він.

Ніксі вважає, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа значно перевершує російську сторону в плані досвіду і знань. Але це не має значення, якщо його мета не полягає в тому, щоб виграти вигідні умови для українців.

За його словами, однією з суттєвих перешкод для нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою є Європа. Він стверджує, що важко уявити, що європейці просто капітулюють перед концепцією Трампа і теж покинуть Україну.

Ніксі сказав, що безперервні бої на передовій і вибух замінованого автомобіля, внаслідок якого під Москвою загинув російський генерал Ярослав Москалик, свідчать про те, що Україна все ще є повноцінним гравцем та бере участь у цій боротьбі, тому угода не може бути укладена через “голови українців”.

– Це також нагадування про те, яким буде життя в Москві після війни, якщо Київ втягнуть у несправедливу угоду, – додав він.

За словами Ніксі, мета Росії — підпорядкувати Україну, тобто контролювати її або врешті знищити.

Російський диктатор Путін вірить, що зможе цього досягти, особливо у разі підтримки США як несподіваного бонусу. Ще не сталося нічого такого, що змінило б його розрахунки, наголосив Ніксі.

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