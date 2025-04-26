Що таке конклав і як проходять вибори Папи Римського у Ватикані

У Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, помер Папа Римський Франциск після 12 років духовного очолювання Римо-католицької церкви. Йому було 88 років.

А вже у суботу 26 квітня Папу Римського Франциска поховали у Римі.

Що буде далі, як і коли обиратимуть нового Папу – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Що таке конклав

Коли Папа Римський помирає або зрікається престолу, розпочинається один із найзагадковіших і найурочистіших процесів у католицькій церкві — конклав, під час якого кардинали обирають нового понтифіка.

Назва походить від латинського cum clave — “під ключем”, адже кардинали буквально зачиняються від зовнішнього світу на час голосування.

Конклав скликається переважно після смерті Папи. В історії були винятки — наприклад, у 2013 році Бенедикт XVI добровільно залишив Святий Престол, що стало першим подібним випадком після 1415 року.

Очікується, що Конклав розпочнеться не раніше, ніж через 15 і не пізніше, ніж через 20 днів після смерті Папи, імовірно, він відбудеться десь на початку травня.

Коли члени колегії кардиналів збираються в Римі, вони прибувають до Сікстинської капели, щоб розпочати процес ухвалення рішень.

Конклави тривають стільки, скільки потрібно, щоб один із кардиналів отримав дві третини голосів. Протягом століть обрання Папи займало від годин, днів, тижнів до інколи навіть років.

Що відбувалося після смерті Папи

Смерть Папи підтвердив медик, а офіційно її оголосив камерленго — кардинал, відповідальний за управління майном Ватикану.

Він тричі покликав Папу на ім’я, а не почувши відповіді, оголосив про його смерть.

Після цього відбувся своєрідний ритуал:

папські апартаменти замкнули;

символічно знищили перстень і печатку понтифіка;

оголосили 9-денну жалобу;

пройшла церемонія поховання.

Церемонія відспівування відбулася на площі Святого Петра, а потім тіло понтифіка відвезли в римську церкву Санта-Марія Маджоре.

Надалі протягом періоду трауру щодня буде проводитися меса в пам’ять про Франциска.

Хто обирає нового Папу та хто може ним стати

Голосувати мають право лише кардинали до 80 років.

Нині це 138 осіб із понад 252 усього складу Колегії кардиналів. Право обирати Папу вони отримали ще у 1059 році.

Хоча формально Папою може бути будь-який хрещений католик-чоловік, останніми століттями понтифіками стають саме кардинали. Востаннє не-кардинал став Папою ще у 1378 році.

Кардинали перебувають в абсолютній ізоляції — без доступу до телефонів, газет, телебачення чи інтернету. Це робиться для уникнення будь-якого зовнішнього тиску чи впливу.

Як проходить конклав та скільки може тривати

Конклав відбувається в Сікстинській капелі:

кардинали заповнюють паперові бюлетені;

обирають дев’ять кардиналів для контролю, перевірки та допомоги;

кожен голос підраховується, проголошується і перевіряється.

Якщо є переможець — його ім’я оголошують, і він ухвалює рішення, чи готовий стати Папою.

Вибори нового Папи можуть тривати кілька місяців і навіть років. Так, у 1268 році конклав тривав понад 2 роки (33 місяці).

Найкоротший конклав відбувся 1503 року, він тривав лише кілька годин.

Як оголошують нового Папу

Після кожного голосування бюлетені спалюють:

чорний дим — обрання не відбулося;

— обрання не відбулося; білий дим — новий Папа обраний.

Після того як піднімається білий дим, новий Папа зазвичай з’являється протягом години на балконі з видом на площу Святого Петра.

Старший кардинал, який бере участь у конклаві, оголосить рішення словами Habemus Papam, латиною: У нас є Папа.

Потім він представить нового Папу під обраним ним папським ім’ям, яке може бути або не бути його початковим іменем.

Наприклад, Папа Франциск народився під ім’ям Хорхе Маріо Бергольо, але для свого папства він вибрав інше ім’я на честь святого Франциска Ассізького.

Зазначимо, що за всю історію зі 266 пап 217 були італійцями, 16 – французами і лише один англієць — Адріан IV у 1154 році.

Джерело : BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.