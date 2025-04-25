Зеленський: РФ, КНР, КНДР та Іран об’єдналися проти США, Україна – точка протистояння

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Росія, Іран, КНДР і Китай утворили коаліцію, спрямовану проти Сполучених Штатів Америки.

Коаліція Ірану, КНДР, КНР та Росії проти США

– Отже, тепер ви можете бачити цю коаліцію, і вона існує, і вони цього не приховують. Абсолютно ні. Іран повністю з ними. Іран готовий до знищення Сполучених Штатів. Північна Корея – вони повністю з ними. Усі вони кажуть, що воюють проти Сполучених Штатів на території України, – зазначив Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент додав, що таким чином ці країни маскують власну військову неспроможність, оскільки їм не вдалося знищити Україну.

Участь Китаю у війні РФ проти України

Стосовно участі КНР, Зеленський навів конкретні приклади. За його словами, Україна має підтвердження, що китайські технічні спеціалісти працюють на підприємствах у Росії та виготовляють дрони, які використовуються для атак на українців.

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Він також згадав про факти присутності громадян Китаю у російській армії.

– Якщо керівництво Китаю не знає про це, наприклад, і громадяни Китаю, технічні працівники, працюють у Росії та виробляють дрони, і ці дрони вбивають нас, українців. Якщо китайське керівництво не знає, що громадяни Китаю, і ми взяли деяких з них у полон, вони воюють зі своєю зброєю, вони вбивають нас, то скажіть мені, чи це свого роду виправдання його ситуації?, – наголосив президент.

За його словами, у такій ситуації можна справедливо стверджувати, що Китай підтримує Росію.

– Можливо, керівництво не знає, але це не означає, що ви не повинні на це реагувати. Ви повинні на це реагувати, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у цій ситуації важливо розуміти, що такий союз навколо Росії робить Україну ключовою точкою протистояння, свого роду індикатором глобального протистояння цінностей.

– І саме тому вся ця ситуація, у будь-якому разі, певним чином залучає вас до ситуації, коли на вершині стоїть цей союз з Росією. А Україна як наріжний камінь, як показник, – пояснив він.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський повідомив про затримання в Донецькій області двох громадян Китаю, які були взяті в полон під час боїв на боці армії Росії. За словами президента, українська сторона має документи, які підтверджують їх особу.

Зеленський висловив припущення, що кількість китайських громадян, які воюють на боці РФ, може бути значно більшою за двох затриманих.

Ці факти розслідуються Службою безпеки України, українською розвідкою та Збройними силами.

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