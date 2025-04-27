Європейських політиків критикують через селфі перед похоронами Папи Франциска

Перед похованням Папи Римського Франциска кілька членів польської делегації та прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер зробили селфі, за що отримали шквал критики у соцмережах.

Про це інформують польський телеканал TVN24 та німецьке видання Tagesspiegel.

Селфі польських політиків

Пресслужба Ватикану опублікувала у мережі X фото, на якому видно, як польська делегація прибуває на церемонію прощання.

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На світлині зображені президент Польщі Анджей Дуда разом із першою леді, віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш та спікер Сейму Шимон Головня. Останній робить селфі на телефон.

Przybyła polska delegacja z prezydentem Dudą pic.twitter.com/CMVjJ6aUeL — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) April 26, 2025

Опубліковане фото викликало хвилю обурення серед користувачів соцмереж і польських політиків. Користувачі зауважили, що спікер Сейму подібний до “школяра на екскурсії” і закликали його поводитися відповідно до ситуації.

У відповідь на критику Головня виклав фотографію, яку, ймовірно тоді зробив, і написав, що “треба зовсім не мати сорому, щоб у таку мить розпалювати політичну війну”.

В іншому дописі він пояснив, що фотографував “не себе, а багатотисячний натовп, який заповнив площу Святого Петра”.

Інші учасники польської делегації також поділилися селфі у своїх соцмережах. Зокрема, серед них були депутати Міхал Войцик та Роман Ґертих.

– Фото зроблено перед початком церемоній… І, щоб уникнути непорозумінь: я зробив його не під час меси, – відповів на критику Войцик.

Прем’єра Баварії критикують за посмішку на фото

Не оминув осуду і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер, який також зробив селфі перед церемонією. На фото він усміхається, що викликало звинувачення в неповазі до сумної події.

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман назвала селфі з похорону “справді непристойними” і зауважила, що “похорон Папи – це не Октоберфест”.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у своїй резиденції – Домі Святої Марти у Ватикані. Йому було 88 років.

Понтифік страждав від двобічної пневмонії та проходив лікування у лікарні. Похоронна церемонія відбулася 26 квітня.

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