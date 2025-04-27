Адміністрація Трампа вивчає можливості для відновлення діалогу з КНДР – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вела непублічні консультації з експертами щодо можливих шляхів відновлення діалогу з Північною Кореєю.

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на слова одного високопоставленого американського чиновника та ще трьох джерел, обізнаних із перебігом обговорень.

КНДР активно розвиває ядерні технології

За даними видання, нині питання КНДР займає не першочергове місце серед пріоритетів президента Трампа.

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Однак Пхеньян досяг значних успіхів у розвитку ядерних технологій від часу останньої зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

– Багато що змінилося за останні чотири роки. Ми оцінюємо, діагностуємо та говоримо про потенційні шляхи, включно із залученням, – заявив високопоставлений американський чиновник.

Axios зазначає, що в обговореннях щодо Північної Кореї беруть участь представники Державного департаменту США та Ради національної безпеки, які залучають зовнішніх експертів до круглих столів.

За даними видання, на минулому тижні посол Швеції в Північній Кореї, який представляє інтереси США у Пхеньяні, прибув до Вашингтона для консультацій із американськими чиновниками та експертами.

Одне із джерел, обізнане з деталями візиту, розповіло, що основною темою консультацій було вивчення настроїв у столиці США щодо можливої взаємодії з Північною Кореєю.

У коментарі для Axios колишній американський високопосадовець пояснив, що раніше переговори США з КНДР були зосереджені на питанні денуклеаризації. Однак зараз Кім Чен Ин навряд чи буде серйозно розглядати таку перспективу.

Якщо ж розмова перейде до теми контролю над озброєннями й потенційного визнання Північної Кореї ядерною державою, дискусії “затягнуться на цілий день”, додав він.

Співрозмовник також зазначив, що такий розвиток подій міг би викликати занепокоєння в Південній Кореї та Японії, які, ймовірно, також захочуть створити власну ядерну зброю.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп підтвердив свій намір зв’язатися з Кім Чен Ином. Він охарактеризував північнокорейців як “велику ядерну націю”, а Кім Чен Ина назвав “дуже розумним хлопцем”.

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