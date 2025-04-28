Франція і союзники України посилять тиск на РФ протягом 8-10 днів – Макрон

Найближчими днями Франція та інші союзники України посилять тиск на Росію у питанні потенційної угоди про припинення вогню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Paris Match, поділившися подробицями зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані.

Макрон про посилення тиску на Росію

За словами Макрона, Франція та інші союзники України посилять тиск на Росію протягом наступних 8-10 днів.

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Президент Франції переконаний, що він зміг переконати США в необхідності посилення погроз та ймовірного запровадження санкцій проти Росії.

– Наступні 15 днів будуть вирішальними у спробах домогтися припинення вогню, – наголосив він.

Макрон пояснив, що він закликав президента США Дональда Трампа зайняти більш жорстку позицію проти російського диктатора Володимира Путіна.

На думку президента Франції, головна мета – встановити умови для припинення вогню та опрацювати заходи для контролю цього процесу. Він вважає, що Франція та США мають бути готовими зайняти жорсткішу позицію проти РФ.

Макрон переконаний, що переконав Трампа в можливості ескалації погроз і необхідності запровадження санкцій, щоб змусити росіян погодитися на припинення вогню.

– Я зберігаю обережний оптимізм, оскільки частина рівняння залежить від Москви. Я вважаю, що завдяки зустрічі у Ватикані вдалося знову чинити тиск на Росію. Це було метою, тому що тиск виключно на Україну був неправильним, – заявив Макрон.

Водночас президент Франції наголосив, що сподівається на укладення мирної угоди між Росією та Україною.

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