Завод Кремній у Брянську атакували дрони – ЦПД

28 квітня у російському Брянську було атаковано завод Кремній-Ел.

Атака на завод Кремній-Ел у Брянську 28 квітня: що відомо

Атаку на завод Кремній-Ел у Брянську 28 квітня вже підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Тим часом губернатор регіону Олександр Богомаз про удар по заводу Кремній-Ел у Брянську наразі воліє мовчати.

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Очільник Брянської області згадав лише про руйнування “цивільних об’єктів та інфраструктури” під час “найбільш потужної” дронової атаки.

Про “завдані збитки” Богомаз пообіцяв повідомити після обстеження території.

За даними Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила у Брянській області 102 безпілотники.

Ще дев’ять БпЛА буцімто приземлили над тимчасово окупованим Кримом, два – над Курською областю та по одному – над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

Що відомо про завод Кремній-Ел у Брянську

На заводі Кремній-Ел у Брянську виготовляють мікроелектроніку для ракетних комплексів, для зенітно-ракетних комплексів Панцир, ракет Іскандер, а також для радіолокаційних систем, засобів радіоелектронної боротьби та дронів.

Цей завод зазнає атак не вперше.

Раніше через атаки на заводі Кремній-Ел вже доводилося призупиняти роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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