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Ірина Гамалій, редакторка сайту

У Вашингтоні відкривають елітний клуб прихильників Трампа: вхід – понад $500 тисяч

дети Трампа
Фото: Depositphotos

Дональд Трамп-молодший, донор президента США Дональда Трампа Омід Малік та кілька інших інвесторів запускають новий закритий клуб, вартість вступу до якого перевищує пів мільйона доларів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Відкриття клубу Executive Branch: що відомо

Як зазначає видання, клуб отримав назву Executive Branch і став спільною ініціативою Маліка, старшого сина чинного президента та їхніх партнерів із консервативного інвестфонду 1789 Capital. Розміститься клуб у Джорджтауні – історичному районі столиці Вашингтон.

Зараз дивляться

За інформацією співрозмовників журналістів, метою засновників є створення найбільш елітного приватного клубу, який будь-коли існував у Вашингтоні, орієнтованого на бізнес- і технологічних лідерів, що прагнуть поглибити зв’язки з адміністрацією Трампа.

Високі вимоги до рекомендацій та надзвичайно висока ціна членства мають забезпечити можливість для учасників спілкуватися з радниками Трампа та міністрами в атмосфері максимальної закритості – без присутності преси та сторонніх осіб.

Politico додає, офіційне оголошення відбудеться в суботу ввечері на вечірці в Willard, яку влаштують Малік, Девід Сакс і Трамп-молодший.

Серед власників Executive Branch:

  • Омід Малік, донор Дональда Трампа й засновник 1789 Capital;
  • бізнес-партнер Маліка Кріс Баскірк;
  • Дональд Трамп-молодший;
  • Зак і Алекс Віткоффи – сини спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа.

До перших засновників клубу також увійшли Девід Сакс, брати Вінклвосс та Чамат Палліхапітія.

Нагадаємо, цього місяця статки президента США Дональда Трампа зменшилися на $500 млн через введені ним мита, що викликали обвал на світових фінансових ринках.

Протягом одного тижня капітал американського лідера скоротився з $4,7 млрд до $4,2 млрд.

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