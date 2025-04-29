Конгресмен-демократ вніс пропозицію про імпічмент Трампа

28 квітня конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар заявив, що подав до Палати представників Конгресу статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це Шрі Танедар написав у соцмережі Х.

Пропозицію імпічменту Дональда Трампа

За його словами, Дональд Трамп ставить під загрозу американську демократію.

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– Я представив статті про імпічмент президенту Трампу. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію, – йдеться у дописі Танедара.

Танедар заявив, що вносить сім статей щодо імпічменту Трампа за різні його дії, зокрема через депортацію Кілмара Абрего Гарсіа, людини, яку помилково відправили до Сальвадору, і скорочення Департаментом ефективності уряду (DOGE) коштів без схвалення Конгресу.

I have introduced articles of impeachment against President Trump. When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.” He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC — Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025

Як зазначає видання The Hill, статті про імпічмент Трампа навряд чи пройдуть у Палаті представників, де для схвалення потрібна підтримка республіканців.

Проте внесення статей про імпічмент говорить, наскільки демократи незадоволені політикою Трампа щодо низки питань.

– Дональд Трамп вже завдав реальної шкоди нашій демократії, але ігнорування одноголосного рішення Верховного Суду 9:0 має стати останньою краплею. Настав час оголосити імпічмент Дональду Трампу, – сказав Танедар, маючи на увазі рішення у справі Абрего Гарсія.

Танедар зазначив, що серед дій Трампа, які заслуговують на імпічмент, – його різка політика щодо митних тарифів на імпорт, що впливає на світові ринки, його ставлення до журналістів і Першої поправки, його хабарництво і корупція в системі правосуддя, а також отримання ним персональних даних американців.

– Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Він намагається сконцентрувати необмежену владу і розмити конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто неправомірна поведінка. Це порушення, що тягне за собою імпічмент, – наголосив Танедар.

6 квітня повідомлялося, що демократ від Техасу Ел Грін представить статті про імпічмент президенту Дональду Трампу протягом наступних 30 днів.

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