Україна відмовилася від ядерної зброї, але деякі країни продовжують володіти величезним арсеналом.

Факти ICTV дізнавалися, у яких країн є ядерна зброя та які з них продовжують розвиватися у цьому напрямку.

Країни, у яких є ядерна зброя: перелік

Відповідно до інформації дослідження SIPRI, наразі у світі є дев’ять країн, які мають ядерну зброю.

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Перелік країн, у яких є ядерна зброя:

Індія

Пакистан

Китай

Франція

Велика Британія

Росія

США

КНДР

Ізраїль

Які ядерні держави нарощують свій потенціал

Згідно з дослідженням Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), кількість та різноманітність ядерної зброї у світі неухильно зростає. Усе більше країн розглядають ядерну зброю як засіб стримування, що призводить до посилення гонитви озброєнь.

У яких країн є ядерна зброя у 2025 році та хто збільшує її кількість:

Китай лідирує за темпами розширення свого ядерного потенціалу.

Усі дев’ять країн, що володіють ядерною зброєю (США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль), активно модернізують свої ядерні арсенали та розробляють нові системи доставляння ядерних зарядів.

Росія та США зберігають майже монополію на світову ядерну зброю, володіючи близько 90% усіх ядерних боєголовок.

За оцінками SIPRI, Росія збільшила свій ядерний арсенал приблизно на 36 боєголовок у 2023 році.

Росія оголосила про розміщення ядерної зброї в Білорусі, однак прямих доказів цього поки що немає.

Скільки ядерної зброї у світі

Станом на січень 2024 року у світі нараховувалося майже 12 121 ядерна боєголовка. З них 9 585 були готові до використання, тобто зберігалися у військових арсеналах. Із загальної кількості боєголовок, готових до використання, 3 904 були встановлені на ракетах та літаках, що на 60 одиниць більше, ніж роком раніше. Решта боєголовок зберігалися в централізованих сховищах.

Приблизно 2 100 боєголовок, які були встановлені на носії, перебували у стані підвищеної бойової готовності, тобто були готові до негайного застосування. Важливо зазначити, що практично всі боєголовки, які були готові до пусків, належали Росії або США. Однак, за останніми оцінками, деякі ядерні боєголовки Китаю також були приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Графік ФАВ: Приблизні глобальні запаси ядерних боєголовок

Попри деякі зусилля зі скорочення ядерних арсеналів у минулому, нині спостерігається тенденція до їхнього розширення та модернізації. Це створює значні ризики для глобальної безпеки та підвищує ймовірність ядерних конфліктів.

Китай значно прискорив розбудову свого ядерного арсеналу, збільшивши кількість боєголовок з 410 на початку 2023 року до 500 на початок 2024. Ці темпи є найшвидшими серед усіх ядерних держав. За прогнозами експертів, Китай продовжить нарощувати свої ядерні сили і до кінця десятиліття може досягти паритету з Росією та США за кількістю міжконтинентальних балістичних ракет. Проте за загальною кількістю боєголовок Китай поки що відстає від цих двох ядерних гігантів.

Графік ФАВ: Приблизні глобальні запаси ядерних боєголовок

Коли Україна відмовилася від ядерної зброї

Україна відмовилася від ядерного статусу 5 грудня 1994 року, підписавши так званий Будапештський меморандум. Відповідно до цієї угоди, Україна відмовляється від ядерної зброї, натомість Велика Британія, США та Росія надають гарантії безпеки Україні та зможуть її захистити. Також наша країна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: Sipri

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