У Румунію вночі міг залетіти російський дрон, який атакував Україну

У ніч з 28 на 29 квітня російські війська запустили кілька хвиль безпілотників по цивільних об’єктах та об’єктах портової інфраструктури Україні. Один із дронів на короткий час порушив повітряний простір Румунії.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Російський дрон залетів до Румунії

Так, через атаку на Україну 28 квітня близько 23:30 у румунському повіті Тульча лунала повітряна тривога. Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони постійно контролювали повітряний простір у цьому районі.

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Для захисту повітряного простору Румунії у небо підняли два винищувачі F-16 ВПС Румунії та два літаки Eurofighter ВПС Італії. Повітряна тривога тривала до 04:50, після чого винищувачі повернулися на свої авіабази.

– Під час завдання ударів по українських цілях румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала можливість того, що траєкторія одного з російських безпілотників на дуже короткий проміжок часу перетнула повітряний простір Румунії, – повідомило Міністерство оборони Румунії.

У міністерстві наголосили, що російський дрон міг залетіти на 500 метрів у районі на схід від населеного пункту Росетті, що в повіті Тульча.

Міністерство національної оборони Румунії наголосило, що цілковито засуджує атаки Російської Федерації на українські цивільні об’єкти та інфраструктуру.

У лютому Сенат Румунії ухвалив закон, який передбачає знешкодження або знищення безпілотників, які незаконно перетинають повітряний простір країни. Зауважимо, що під час атак на України з боку Росії повітряний простір Румунії часто порушують дрони країни-агресора та ракети. Також російські безпілотники неодноразово залітали на територію Молдови та Польщі.

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