В Європі побоюються, що Трамп готується вийти з переговорів щодо миру в Україні – FT

Європейські та українські посадовці висловлюють побоювання, що президент США Дональд Трамп може оголосити про вихід з мирних переговорів, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.

Чи шукає Трамп привід вийти з переговорів про мир

Як повідомляє Financial Times з посиланням чотирьох співрозмовників, в Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитися за будь-який незначний прорив у переговорах про мир цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

За словами одного з європейських посадовців, Трамп нібито створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти, а також залишити розв’язання проблеми Україні та країнам Європи.

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На думку джерела, небажання російського диктатора Володимира Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, серед яких є збереження боєздатних ЗСУ після завершення війни і та її складність, змусили Трампа переоцінити прихильність до мирної угоди.

У виданні зазначили, що співрозмовники вважають, що запропонований адміністрацією США мирний план виник через прагнення здійснити його в поставлені часові рамки Трампа.

Як розповіло одне з джерел, є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися на американський план, але немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію такої пропозиції.

Водночас співрозмовники з України нібито стверджують, що побоюються, що президент США вийде з мирних переговорів.

У виданні наголосили, що внаслідок цього Україна непублічно збільшила внутрішнє виробництво озброєння та активізувала переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу.

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