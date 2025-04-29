Знеструмлення в Іспанії та Португалії: кібератаку відкидають, але національний суд хоче розслідування

За попередніми оцінками Іспанського оператора електромереж REE, масштабне знеструмлення в Іспанії та сусідній Португалії відбулось не через кібератаку.

Разом з тим суддя національного суду Іспанії розпочав розслідування, щоб з’ясувати, чи було відключення електроенергії в понеділок по всій країні пов’язане з кібератакою.

Відключення світла в Іспанії

Керівник системних операцій REE Едуардо Прієто повідомив під час брифінгу, що система електропостачання в Іспанії наразі стабільна і працює нормально.

Зараз дивляться

Паралельно із цим іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що в країні відновлено 99,95% енергоспоживання, а 100% підстанцій знову працюють,

На пресконференції Санчес подякував Франції та Марокко, які поставили країні електроенергію, і сказав, що результати урядового розслідування будуть використані для зміцнення енергетичної системи Іспанії, щоб те, що трапилося в понеділок, “ніколи не могло повторитися”.

Прем’єр Іспанії додав, що уряд “вимагатиме відповідальності від приватних операторів”, а також заявив, що під час відключення не було проблем із доступом до поновлюваних джерел енергії.

Чи можлива кібератака, яка вимкнула світло в Іспанії

Очільник іспанського уряду заявив, що уряд “немає жодної переконливої інформації, яка дає змогу припустити”, що перебої в роботі були пов’язані терористичною атакою.

Водночас суддя національного суду Іспанії розпочав розслідування, щоб з’ясувати, чи було спричинене відключення електроенергії в понеділок кібератакою.

В рамках попереднього розслідування суддя Хосе Луїс Калама зажадав від національного кіберагентства Іспанії та оператора електромереж надати звіти про те, як сталося відключення. Він також звернувся з аналогічним запитом до національної поліції.

У заяві, надісланій у вівторок електронною поштою з Національного суду Іспанії, Калама заявив, що, хоча причини відключення електроенергії досі невідомі, “кібертероризм є однією з можливих версій”, а отже, необхідно провести відповідне розслідування.

Португалія також реагує на відключення світла

Сьогодні також очікується засідання уряду Португалії. Раніше в португальському уряді випустили із повідомленням, в якому підтвердили нормальну роботу енергомережі.

Також в компанії, що керує електропостачанням в материковій частині Португалії (REN) заявили про стабілізовану роботу мережі.

Втім як і в Італії, в Португалії теж не можуть назвати точну причину масштабного відключення світла.

Португальський прем’єр Луїш Монтенегру сказав, що джерело знеструмлення, ймовірно, розташоване в Іспанії.

Паралельно із цим португальська REN вказувала на “рідкісне атмосферне явище”, яке могло стати причиною масового вимкнення світла. Йдеться про різкі перепади температури в Іспанії, які могли призвести до “аномальних коливань” у високовольтних лініях.

За словами представників компанії, явище атмосферне явище могло спричинити “збої в синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у взаємопов’язаній європейській мережі”.

Водночас зранку 29 квітня національне метеорологічне управління Іспанії Aemet вказувало про те, що протягом 28 квітня “не було зафіксовано жодних незвичайних метеорологічних або атмосферних явищ”, або ж різких коливань температури.

Нагадаємо, відключення електроенергії 28 квітня сталося на більшій частині Піренейського півострова близько 12:30 за місцевим часом. Масовий збій у роботі електромережі змусив уряди Португалії та Іспанії оголосити надзвичайний стан.

Джерело : Bloomberg, BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.