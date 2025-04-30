Чоловіка Камали Гарріс звільнили з ради Голокосту: Трамп усуває призначенців Байдена

Чоловік колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс Даг Емгофф був звільнений з Меморіальної ради Голокосту адміністрацією Дональда Трампа. Рішення торкнулося ще кількох призначенців Джо Байдена та викликало хвилю обурення, особливо з огляду на чутливість теми.

Трамп звільнив чоловіка Гарріс: що відомо

Емгофф, який є євреєм за походженням і під час президентства Байдена очолював зусилля з протидії антисемітизму, заявив, що дізнався про своє звільнення у вівторок, 29 квітня. Він жорстко розкритикував цей крок, назвавши його політично мотивованим.

– Пам’ять про Голокост і освіта з цієї теми ніколи не повинні ставати політичними. Перетворювати одну з найстрашніших трагедій в історії на інструмент політичного розколу – це небезпечно і принижує пам’ять шести мільйонів євреїв, убитих нацистами, – наголосив Емгофф у своїй заяві, додавши, що не припинить працювати в цій сфері.

Звільнення сталося за день до першого публічного виступу Камали Гарріс після її поразки на виборах 2024 року. У середу, 30 квітня, вона має виголосити промову в Сан-Франциско, де очікується гостра критика чинної адміністрації Трампа.

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Кого ще звільнив Трамп

Відомо, що крім Емгоффа, зі складу ради також звільнені ексглава адміністрації Білого дому Рон Клейн, колишня постпредка США при ООН Сюзан Райс, заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер, екміністр праці Том Перес, колишній посол у Іспанії Алан Соломонт, дружина екскерівника апарату Білого дому Джеффа Зінтса Мері Зінтс, а також радник Джилл Байден Ентоні Бернал.

Багато хто з них був призначений у січні, хоча стандартний термін повноважень у раді становить п’ять років. Соломонт заявив, що дізнався про звільнення з листа, який не містив пояснень.

– Від імені президента Дональда Дж. Трампа повідомляємо, що ваше членство у Меморіальній раді Голокосту припиняється негайно. Дякуємо за вашу службу, – йшлося в повідомленні.

Офіційна реакція з Білого дому на звільнення поки що не надійшла. Своєю чергою представники Меморіального музею Голокосту в США оприлюднили стриману заяву.

– У час, коли спостерігається сплеск антисемітизму, спотворення та заперечення Голокосту, ми вдячні за високий рівень відвідуваності музею та інтерес до освіти, що зростає. Ми продовжимо реалізовувати нашу важливу місію спільно з адміністрацією Трампа, – сказано в тексті звернення.

Чиї ще призначення можуть бути переглянуті Дональдом Трампом – наразі невідомо.

Джерело : The Guardian

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