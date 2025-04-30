Дрони СБУ вдарили по Муромському приладобудівному заводу у РФ

У ніч на 30 квітня дрони атакували місто Муром у Владимирській області Росії. Удар був завданий по Муромському приладобудівному заводу, який займається виготовленням пороху.

Про атаку дронів повідомив губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв.

Дрони атакували місто Муром

Губернатор повідомив, що внаслідок атаки дрона на складі спалахнула пожежа. Площа загоряння – 720 кв. м. При цьому він не уточнив, на якому саме підприємстві це сталося.

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За словами Авдєєва, у місті зафіксували удари кількох безпілотників, але їх нібито було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що БпЛА атакували саме Муромський приладобудівний завод, який називають пороховим.

Атака на завод потрапила на відео, яке опублікував Telegram-канал Astra. На записі з камер відеоспостережень видно вибух, що стався о 03:11 за місцевим часом.

За інформацією джерел Astra, після нічної атаки дронів на Муромський приладобудівний завод згоріли прохідна і один зі складів продукції.

Місцеві жителі зазначають, що рух у районі заводу перекрито – до прохідної не пускають ні з боку залізниці, ні з вулиці Ленінградської.

За інформацією джерел Укрінформу та Суспільного, Муромський приладобудівний завод у Росії був атакований дронами СБУ. Внаслідок цього пошкоджено щонайменше дві будівлі, а також виникла пожежа.

Тим часом російське оборонне відомство заявило про нібито збиття 34 дронів, які нібито були запущені з боку України.

Що відомо про Муромський приладобудівний завод

Муромський приладобудівний завод у Владимирській області РФ виробляє піротехніку, капсулі-детонатори, засоби пожежогасіння та ініціювання боєприпасів для російських силових структур.

Завод також виготовляє пристрої для рятувальної техніки на суші, воді, у повітрі та космосі, а серед його замовників – Міноборони, МВС, ФСБ, Роскосмос і Росатом.

У 2020 році керівник АТ МПЗ заявив виданню Владимирские ведомости, що муромський завод є найбільшим виробником капсулів-запальників у Росії.

У березні 2023 року, через війну Росії проти України, завод потрапив під українські санкції, оскільки його діяльність визнали важливою для підтримки агресії.

А 23 червня того ж року підприємство також внесли до санкційного списку ЄС за матеріальну підтримку російської влади, яка причетна до анексії Криму та дестабілізації ситуації в Україні.

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