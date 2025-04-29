Фон дер Ляєн закликала вчених зі США переїхали в ЄС на тлі атак Трампа на виші

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до науковців і дослідників з різних країн із закликом обрати Європу як місце для життя та роботи.

Ця заява стала відповіддю на наміри адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування для таких провідних американських вишів, як Гарвард, пише Reuters.

Свобода науки – фундаментальна цінність

У вівторок, 29 квітня, під час конгресу Європейської народної партії у Валенсії фон дер Ляєн закликала наукову спільноту до відкритого діалогу і зазначила, що Європа підтримує вільну академічну дискусію.

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– Ми вважаємо свободу науки і досліджень фундаментальною цінністю. Це не лише наше базове переконання – саме так виникають досконалість та інновації, – підкреслила вона.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що країни Європи залишаються відкритими до талановитих учених з усього світу.

– І саме тому ми запропонуємо ініціативи, які допоможуть їм “обрати Європу”. Ми хочемо, щоб учені й дослідники з усього світу зробили Європу своїм домом – і знову зробили її домом інновацій, – сказала вона.

Заява фон дер Ляєн прозвучала на тлі атак з боку адміністрації Трампа на низку американських університетів та повідомлення про зменшення їхнього фінансування.

Серед головних об’єктів критики – Гарвардський університет. Президент США вважає, що через відмову вишу допустити зовнішній політичний контроль, його слід позбавити державних контрактів на дослідження.

Науковці вузів США шукають роботу в ЄС

Через скорочення у науковій сфері сотні науковців, зокрема з провідних американських закладів, розглядають можливість переїзду до Європи.

Деякі країни ЄС уже впроваджують програми для залучення таких фахівців.

Зокрема, 18 квітня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до іноземних дослідників, закликаючи їх працювати у Франції. Він оголосив про запуск нової програми фінансової підтримки для науковців.

Гарвардський університет подав позов до федерального суду проти адміністрації Трампа, заявивши, що урядові дії порушують конституційні права закладу.

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