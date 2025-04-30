”Найуспішніші в історії”: Трамп назвав головні досягнення за 100 днів президентства

Президент США Дональд Трамп провів мітинг поблизу Детройта, штат Мічиган, у вівторок ввечері, щоб відзначити перші 100 днів свого другого терміну.

100 днів Трампа

Під час виступу, що тривав півтори години, він назвав цей період “найуспішнішими першими 100 днями будь-якої адміністрації”, приділивши основну увагу імміграційній політиці, тарифам та критиці судової системи.

– Сьогодні ми зібралися тут, у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші 100 днів правління будь-якої адміністрації в історії нашої країни, і це на думку багатьох, багатьох людей, – заявив Трамп під час промови в Громадському коледжі Макомб у місті Воррен.

– Це найкращий, як кажуть, 100-денний початок правління будь-якого президента в історії, і всі це кажуть. Ми тільки почали. Ви ще нічого такого не бачили, – додав він.

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Виступ відбувся в центрі автомобільної промисловості США, що підкреслює прагнення адміністрації повернути виробництво в країну.

Трамп вкотре виступив на захист своєї тарифної політики, попри застереження економістів про потенційне зростання цін. У день виступу він підписав указ, який передбачає часткове пом’якшення 25% мит на імпорт автомобілів та запчастин.

З огляду на зниження рейтингу підтримки президент приділив багато уваги імміграційній тематиці – одному з його найсильніших пунктів у соціологічних опитуваннях. Він заявив про кардинальні зміни в охороні кордону:

– Ніколи ні в чому не було такої різниці, як між кордоном сьогодні та кордоном, який був лише шість місяців тому, тому я хочу привітати Америку, настав час, – сказав він.

Водночас Трамп висловив невдоволення діями судів, які, за його словами, заважають реалізації жорстких заходів щодо нелегальної імміграції.

– Ми намагалися підвищити його, ми намагалися підвищити його, але суди нам заважають, можете ви повірити? — обурився він. – Знаєте, я виграв, гадаю, на підставі того, що головним питанням було питання нелегальної імміграції, кордону… Я думаю, що це було питанням номер один, а тепер суди намагаються сказати, що, знаєте, це не має значення. Я не думаю, що це буде дозволено.

Він додав, що сподівається на підтримку Верховного суду.

Говорячи про міжнародну торгівлю, Трамп зазначив, що лідери з усього світу їдуть до Вашингтона, щоб домовлятися про тарифи.

– Тепер нас поважають у всьому світі. Вони приїжджають з усього світу, щоб побачити вашого президента. Вони приїжджають з Індії, вони приїжджають з Франції, вони приїжджають з Іспанії. Так, вони приїжджають і з Китаю. Вони хочуть укласти угоду. І ви знаєте, ми укладемо угоди, але нам це не потрібно, – сказав президент США,

Президент також торкнувся економічних питань, відзначивши уповільнення інфляції, проте різко розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, зазначивши, що той “не дуже добре виконує свою роботу”.

Це пов’язано з небажанням ФРС знижувати процентні ставки, що, на думку Трампа, могло б стимулювати економіку, попри ризик зростання інфляції.

У питанні державного управління Трамп згадав про скорочення урядових витрат, зокрема через обмеження діяльності Агентства США з міжнародного розвитку, і розкритикував віддалену роботу держслужбовців.

– Вони не працювали вдома. Хто, чорт забирай, працюватиме вдома? Як ти працюєш вдома? – наголосив він.

На сцену він викликав кількох своїх помічників, зокрема спеціального помічника президента Марго Мартін. Під оплески натовпу вона запитала: “Хтось хоче балотування Трампа 2028?”.

Це прозвучало на тлі того, що в інтернет-магазині кампанії вже з’явилися товари з написом “Трамп 2028”, хоча Конституція США дозволяє президенту лише два терміни.

Торкнувшись соціальної політики, Трамп виступив проти ініціатив із різноманітності, рівності та інклюзії.

– Я поклав край усім беззаконним так званим бикам про різноманітність, рівність та інклюзію у всьому федеральному уряді та приватному секторі. І я зробив офіційною політику уряду Сполучених Штатів, що існує лише дві статі: чоловіча та жіноча… Я заборонив чоловікам змагатися у жіночих видах спорту, – зауважив він.

Наприкінці промови Трамп запевнив, що його адміністрація продовжить підтримку ключових соціальних програм.

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