Не захопить всю Україну: Трамп зробив заяву про плани Путіна і війну

Президент США Дональд Трамп не сказав, чи довіряє кремлівському диктатору Володимиру Путіну, але припускає, що той хотів би зупинити війну. А ще наголосив, що якби він не став президентом, то Путін отримав би всю Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

Путін хотів отримати всю Україну

– В Україні дуже серйозна, дуже складна ситуація. І це війна Байдена. Це не моя війна. Але я хочу побачити, чи зможу я її розв’язати, тому що близько 5 000 молодих солдатів щотижня гинуть, як російських, так і українських. Ми також витрачаємо величезну кількість грошей в Україні. І Європа мала б витрачати набагато більше, ніж ми. Але вони витрачають набагато менше, – заявив Дональд Трамп, наголосивши, що погано почувається через війну в Україні, через те, що гинуть люди.

Він вкотре зауважив, що цієї війни ніколи б не сталося, якби він був президентом. Водночас президент США все ще вірить, що Путін хоче закінчити війну.

Зараз дивляться

– Я б сказав, що він хотів би зупинити війну. Якби не я, я думаю, що він хотів би взяти під свій контроль всю країну… Я вважаю, що Путін хотів отримати всю Україну, щойно туди увійшов. І я думаю, що однією з причин його вторгнення було те, що він бачив, що сталося в Афганістані, наскільки некомпетентно Міллі і всі ці хлопці впоралися з цим. Це була чи не найбільша ганьба нашого життя, – сказав Трамп.

На пряме запитання “Чи Володимир Путін хоче миру?” Дональд Трамп відповів ствердно: Я думаю, що хоче. Його мрією було захопити всю Україну. Я думаю, що завдяки мені він цього не зробить.

Водночас він відмовився прямо відповісти журналісту, чи довіряє Путіну.

– Чи довіряю я… Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю ось що. Я думаю, що він (Путін), скажімо, поважає мене. І я вірю, що через мене він не захопить всю Україну, але його рішенням, його вибором було б захопити всю Україну, – сказав Дональд Трамп.

Раніше президент США заявив, що розглядає введення санкцій проти Росії після ракетного обстрілу України. За його словами, у Путіна не було жодних причин випускати ракети по мирних містах і селищах протягом останніх кількох днів.

Джерело : ABC News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.