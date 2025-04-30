РФ має відповісти за скоєні звірства – в ЄС відреагували на розслідування смерті Рощиної

У Європейській комісії наголосили, що нові подробиці щодо смерті української журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала в російському полоні, є черговим підтвердженням “підлої жорстокості” з боку Росії щодо громадян України.

РФ демонструє “підлу жорстокість” щодо українців

– Росія не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою підлу жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною – хороброю українською журналісткою, яку не лише жорстоко вбили, а й катували перед цим, – заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики та політики безпеки Аніта Гіппер.

Це, за її словами, демонструє, наскільки українцям небезпечно жити під російською окупацією.

– Її мужність завжди пам’ятатимуть, і ми повинні зробити все можливе, щоб вони (Росія – ред.) понесли відповідальність за усі скоєні воєнні злочини та звірства, – підкреслила представниця Єврокомісії.

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Розслідування Viktoriia Project

29 квітня було оприлюднено результати розслідування проєкту Viktoriia Project, присвяченого загибелі Рощиної, яка співпрацювала з багатьма ЗМІ.

У звіті зазначено, що тіло, яке, за висновками експертів, належить журналістці, має численні ознаки катувань, а також сліди розтину.

Слідчі, які беруть участь у справі, підтвердили команді Viktoriia Project, що тіло було повернуто в Україну з ознаками розтину, виконаного в Росії.

Джерела в силових структурах повідомили, що деякі внутрішні органи були відсутні. Серед них – головний мозок, очні яблука та частина трахеї.

Міжнародний судово-медичний експерт, з яким зв’язувалися журналісти, припускає, що видалення цих органів може бути спробою приховати факт смерті від удушення.

Зникнення Вікторії Рощиної

Вікторію Рощину вперше затримали російські військові у місті Бердянськ у березні 2022 року, коли вона висвітлювала життя під окупацією для українських ЗМІ.

Після затримання журналістку змусили записати відеозвернення, в якому вона заявила, що не має претензій до російських військових, і згодом відпустили. Вона повернулася на територію, підконтрольну Україні.

У липні 2023 року Рощина вирушила на території, які перебувають під російською окупацією. Востаннє вона вийшла на зв’язок з рідними 3 серпня того ж року.

Її батько повідомив, що 27 липня вона поїхала з України до Польщі з метою дістатися на схід України через територію РФ.

Згодом Володимир Рощин заявив, що українська Служба безпеки повідомила родині про те, що Вікторія потрапила в полон до російських сил.

Фото: Мартін Гарріс

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