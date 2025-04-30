Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США заявили про готовність підписати угоду про корисні копалини з Україною

Скотт Бессент
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки готові до підписання угоди про корисні копалини з Україною, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Угода про копалини між Україною та США

Як пише BBC, обидві сторони вирішили внести деякі зміни в останню хвилину до угоди про корисні копалини між Україною та США минулої ночі. Водночас він не уточнив, про які зміни йдеться.

– Наша сторона готова підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять, – сказав Бессент.

За словами міністра фінансів США, це та сама угода, про яку обидві сторони домовилися на вихідних. За його словами, нічого не було вилучено.

Зараз дивляться

Американська присутність на місцях розроблення українських корисних копалин гарантує, що поруч не буде “поганих гравців”, заявив президент США Дональд Трамп.

На його думку, Європа не зробила достатнього внеску в оборону України.

– Як ви знаєте, ми постійно шукаємо рідкісноземельні елементи. У них їх багато. Ми уклали угоду, тож можемо почати копати та робити те, що маємо. Це також добре для них. Незабаром вони виконають умови угоди. Ми ще не побачили її результатів. Підозрюю, що побачимо, – сказав Трамп.

Читайте також
Між США та Україною виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра – FT
Скотт Бессент

Війна в Україні, Дональд Трамп, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь