США заявили про готовність підписати угоду про корисні копалини з Україною

Сполучені Штати Америки готові до підписання угоди про корисні копалини з Україною, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Угода про копалини між Україною та США

Як пише BBC, обидві сторони вирішили внести деякі зміни в останню хвилину до угоди про корисні копалини між Україною та США минулої ночі. Водночас він не уточнив, про які зміни йдеться.

– Наша сторона готова підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять, – сказав Бессент.

За словами міністра фінансів США, це та сама угода, про яку обидві сторони домовилися на вихідних. За його словами, нічого не було вилучено.

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Американська присутність на місцях розроблення українських корисних копалин гарантує, що поруч не буде “поганих гравців”, заявив президент США Дональд Трамп.

На його думку, Європа не зробила достатнього внеску в оборону України.

– Як ви знаєте, ми постійно шукаємо рідкісноземельні елементи. У них їх багато. Ми уклали угоду, тож можемо почати копати та робити те, що маємо. Це також добре для них. Незабаром вони виконають умови угоди. Ми ще не побачили її результатів. Підозрюю, що побачимо, – сказав Трамп.

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