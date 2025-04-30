ВВП США несподівано знизився вперше за 3 роки – причина

Реальний внутрішній валовий продукт США за перший квартал 2025 року зменшився на 0,3% в річному обчисленні з урахуванням сезонних факторів та інфляції.

Як пише Bloomberg, про це йдеться у попередньому звіті Бюро економічного аналізу США.

Чому знизився ВВП США

Як зазначають у виданні, за попередні три місяці (четвертий квартал 2024 року) ВВП США показав зростання на 2,4%. Останнє квартальне падіння ВВП у США було у 2022 році.

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У виданні стверджують, що це тривожний сигнал для адміністрації американського президента Дональда Трампа на початку його другого президентського терміну, особливо в контексті потенційно витратної торгівельної війни.

На думку аналітиків, головною причиною такої зміни стало значне зростання імпорту, що пов’язано зі спробами компаній та споживачів закупити товари до запровадження нових тарифів США на початку квітня.

Цей негативний вплив міг би бути ще більшим, але його частково компенсували інвестиції, експорт та споживчі витрати.

За даними видання, показник споживчих витрат був найгіршим за півтора року. Зазначається, що сюди припадає дві третини ВВП – у першому кварталі споживчі витрати збільшилися лише на 1,8%.

Єдиний позитивний показник, який вказується у звіті Бюро економічного аналізу США, стосується витрат бізнесу на обладнання, які показали найбільшу швидкість зростання за останні п’ять років.

Водночас інвестиції бізнесу в обладнання зростали на 22,5% у річному обчисленні. Окрім різкого зростання постачання комерційних літаків через кілька місяців після закінчення страйку працівників Boeing, також збільшилося виробництво обладнання для оброблення інформації та комп’ютерів.

Економісти переконані, що тарифи впливають на капітальні витрати, а корпорації визнали під час поточного сезону звітності, що шлях для споживачів буде складним.

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