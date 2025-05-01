Білий дім назвав угоду з Україною щодо ресурсів історичною подією

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що нова угода між США та Україною щодо мінеральних ресурсів є важливим кроком у розвитку економічного партнерства між країнами.

Про це вона сказала 1 травня під час ранкового брифінгу для преси, пише The Guardian.

У Білому домі угоду з Україною назвали “історичною”

За її словами, ця домовленість є “історичною” подією, яка започатковує унікальне економічне партнерство, спрямоване на відновлення та стабільне економічне зростання України.

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Лівітт також заявила, що угода стала свідченням того, що президент США Дональд Трамп є “головним майстром угод”.

– Президент Дональд Трамп від самого початку чітко заявив, що хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді міцного миру, – сказала прессекретар Білого дому.

Нагадаємо, 30 квітня Україна і США підписали угоду щодо корисних копалин.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в основі угоди закладено п’ять ключових принципів, серед яких – рівноправність.

Джерело : The Guardian

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