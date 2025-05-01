Чверть громадян США вважають американців китайського походження загрозою – опитування

Кожен четвертий громадянин США вважає американців китайського походження загрозою для їхнього суспільства. Близько 40% вважають, що американці з азійським корінням більш лояльні до своїх країн походження, ніж до США.

Що думають громадяни США про американців китайського походження

Як пише Axios з посиланням на опитування, орієнтовно 63% американців азійського походження повідомляють про відчуття небезпеки принаймні в одному повсякденному середовищі, згідно з індексом STAATUS (Соціальне відстеження американців азійського походження в США).

Такий самий відсоток вважає, що певною мірою ймовірно, що вони стануть жертвами дискримінації за ознакою раси, етнічної приналежності чи релігії протягом наступних п’яти років. Для порівняння, 33% громадян США говорять те саме.

Зараз дивляться

Американці азійського походження (40%) набагато рідше, ніж інші (71%), повністю погоджуються з тим, що вони належать до США, і найменше відчувають свою приналежність до онлайн-просторів чи соціальних мереж та своїх районів.

Цьогорічне опитування свідчить, що рекордний відсоток (40%) громадян США вважають, що американці з азійським корінням більш лояльні до своїх країн походження, ніж до США, порівняно з 37% минулого року.

Це найвищий показник з моменту запуску першого опитування STAATUS у 2021 році. Близько 2/5 американців підтримують законодавство, яке забороняє іноземним громадянам з певних країн, включаючи Китай, купувати землю.

Менше половини (44%) громадян США рішуче погоджуються, що примусове утримання під вартою 120 тис. осіб японського походження під час Другої світової війни було неправильним.

– Одним із найтривожніших результатів за останні п’ять років стало подвоєння сприйняття американців азійського походження як більш лояльних до своєї країни походження, – розповів генеральний директор Азіатсько-американського фонду та співзасновник звіту STAATUS Норман Чен.

Опитування також показало, що 42% громадян США не можуть згадати жодного відомого американця азійського походження.

Актори Джекі Чан (11%) та Брюс Лі (6%) були найпопулярнішими відповідями протягом п’яти років поспіль. За ними йдуть колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс (4%) та акторка Люсі Лью (3%).

Близько 41% підтримали законопроєкт, який передбачає викладання історії американців азійського походження в школах.

Індекс STAATUS показав, що майже 80% американців підтримують конкретні ініціативи, спрямовані на розвиток азійсько-американських громад.

Це опитування проводилося з 22 січня до 25 лютого компанією Savanta Research. Воно базується на національно репрезентативній вибірці ймовірності з 4909 респондентів віком від 16 років, що проживають у США, проведеній через онлайн-панель.

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