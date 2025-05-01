Інвестиція у формування архітектури безпеки: МЗС про угоду України і США щодо копалин

Угода про створення Інвестиційного фонду реконструкції між Україною та США знаменує собою початок нового розділу в стратегічному партнерстві між двома державами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС про угоду України та США щодо копалин

– Інтенсивна робота над її текстом призвела до збалансованої та міцної угоди, яка вигідна обом країнам. Вона забезпечить довгострокове відновлення та процвітання України, а також відкриє нові інвестиційні можливості для США та американських компаній, – сказав Сибіга.

Варто зазначити, що в угоді конкретно згадується процес вступу України до Європейського Союзу, забезпечуючи безперешкодне узгодження з метою нашої держави, звернув увагу міністр закордонних справ.

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За його словами, у ній також йдеться про роль України у підтримці міжнародного миру, оскільки угода стосується не лише бізнесу.

На думку глави МЗС, це інвестиція в довгострокову присутність американського стратегічного бізнесу в Україні та формування майбутньої архітектури безпеки.

Нещодавно Україна та США підписали угоду про доступ до природних ресурсів. Після цього зросла вартість міжнародних облігацій України.

Перша віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про вигоду для України від угоди про корисні копалини зі США.

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