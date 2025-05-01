США хочуть припинення війни, але їхні пропозиції виглядають як поступки Путіну – Bloomberg

США намагаються дипломатичним шляхом закінчити війну РФ проти України. Але пропозиції, які зараз обговорюються, занадто м’які і можуть мати вигляд капітуляції на умовах Росії.

Про це пише Bloomberg.

США пропонують Путіну занадто м’яку угоду

Агентство пише, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється навіть від вигідної пропозиції миру. Щоб досягти стійкої угоди, Америка повинна посилити умови, а не просувати плани, схожі на капітуляцію перед Росією.

Зараз дивляться

– Якщо США хочуть забезпечити тривалий мир, їм потрібно буде запропонувати більш переконливу пропозицію – і, що найважливіше, посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, щоб він її прийняв, – пише Bloomberg.

Американці запропонували Путіну припинення вогню, яке дозволяє Росії зберегти контроль над захопленими територіями. До того ж ідеться про зняття частини санкцій і навіть можливе визнання Криму частиною РФ.

Тоді як Україна зможе залишити свою армію, але отримає лише нечіткі гарантії безпеки від союзників без участі США. Вступ до НАТО буде заборонено як мінімум до кінця каденції нинішньої американської влади. А інші питання обговорять після припинення боїв.

– Попри таку вигідну пропозицію, Путін, схоже, не поспішає припиняти вторгнення, продовжуючи вимагати всі чотири українські регіони, які він контролює лише частково, – ідеться в статті.

Тим часом українська сторона наполягає на чітких зобов’язаннях продовження військової підтримки з боку США: не обов’язково розміщення солдатів, а надання ППО, допомога з кіберзахистом і розвідкою, а також надання підтримки миротворцям.

Як зазначає Bloomberg, без чітких гарантій будь-яка пауза, ймовірно, триватиме лише доти, доки Росія не відновить свої війська. Тоді як угода, підписана 30 квітня, яка дає США доступ до мінеральних ресурсів України, не є заміною.

Агентство пише, що Білому дому потрібно розуміти дві речі:

Україна не погодиться на капітуляцію, яка може призвести до нової агресії РФ. До того ж країна має найбільшу регулярну армію в Європі та самостійно виробляє багато зброї;

Росія не така сильна, як здається. Її економіка під тиском: висока інфляція, дефіцит робочої сили, високі процентні ставки та проблеми з валютними резервами. Її війська просуваються повільно і зазнають великих втрат.

Американські чиновники заявили, що готові залишити переговори, якщо не буде досягнуто угоди. На думку журналістів, це кращий варіант, ніж підписати угоду, яка винагороджує агресора і може призвести до нових війн.

Проте Bloomberg зазначає, що краще б США чітко заявили, що продовжать підтримувати Україну, допомагаючи миротворцям, зміцнюючи оборонну промисловість і підтримуючи вступ до ЄС.

Також вони мають попередити Кремль, що посилять санкції, якщо Росія продовжить опір, і надаватимуть Україні більше допомоги в обороні.

– Незалежно від того, яку угоду він підпише зараз, Путін, імовірно, продовжуватиме розглядати Україну як Росію, а свободу українців – як загрозу. Тому, щоб будь-яка мирна угода діяла довго, вона має містити вагомий фактор стримування майбутньої агресії. США мають його забезпечити, – йдеться у статті.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.