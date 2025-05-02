Дрони атакували об’єкт космічної розвідки РФ під кодовою назвою Звезда – ЦПД

Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, що відома як об’єкт Звезда.

Атака на об’єкт Звезда у Ставропольському краї РФ: що відомо

Успішну атаку на об’єкт Звезда у Ставропольському краї РФ 2 травня підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, “невідомі дрони” до військової частини космічної розвідки РФ “долетіли вдало”.

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Слід зауважити, що в Міноборони РФ зранку 2 травня хвалилися знищенням 121 дрона:

89 – над тимчасово окупованим Кримом;

23 – над акваторією Чорного моря;

чотирьох – над Краснодарським краєм;

двох – над Орловською областю;

по одному – над акваторією Азовського моря, Брянською та Бєлгородською областями.

Про “ліквідацію БпЛА” над Старопольським краєм у російському оборонному відомстві не згадували, хоча губернатор Володимир Владіміров писав про “падіння фрагментів безпілотників у селі Московському Ізобільненського округу”.

Інфраструктура, переконував Владіміров, не постраждала, люди вціліли.

Однак, за даними очільника ЦПД при РНБО, атака дронів у Ставропольському краї, про яку навіть не згадали у Міноборони РФ, була “вдалою”.

Що відомо про об’єкт Звезда у Ставропольському краї РФ

Військова частина космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, відома як об’єкт Звезда, є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Створена ще за радянських часів (на початку 1970-х років) система під кодовою назвою Звезда призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

Об’єкт Звезда, зазначає Андрій Коваленко, є фактично центром аналізу космічної інформації, який належить до структури Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ).

Спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв’язку (зокрема комерційними).

– Сьогодні об’єкт Звезда – це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві, – пояснив керівник Центру протидії дезінформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко, Міноборони РФ, Володимир Владіміров

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