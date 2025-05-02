Російські еліти занепокоєні підписанням угоди щодо надр і тиснуть на Путіна – ЗМІ

Підписання угоди про співпрацю у сфері надр між Україною та Сполученими Штатами викликало значне занепокоєння серед представників російської влади.

Еліти у Москві вбачають у цьому кроці суттєве зближення Києва з Вашингтоном, що потенційно позбавляє Росію переваги в переговорах, пише The Washington Post.

Публічна зневага і зростаюче занепокоєння

Цього тижня низка російських чиновників різко відреагувала на новину про укладення угоди. Зокрема, російський сенатор Олексій Пушков назвав документ “ще одним важливим кроком до колонізації України”.

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Його позицію підтримав і заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа, який заявив, що підписання угоди лише поглиблює залежність України від США.

– Угода, по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію, – сказав він у коментарі для російських ЗМІ.

На Путіна тисне оточення

Попри публічну зневагу, всередині політичного середовища Росії спостерігається зростаюче занепокоєння.

Джерела видання зазначають, що окремі представники російських еліт не виключають, що домовленість між Україною та США у сфері надрокористування може означати стратегічне поглиблення двосторонніх зв’язків.

Це, своєю чергою, ускладнить для Кремля можливість домовитися про припинення війни на вигідних для себе умовах.

Один із російських посадовців, який побажав залишитися анонімним, заявив, що президент Путін відчуває внутрішній тиск з боку своїх наближених, аби хоча б створити видимість готовності до компромісу.

– Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроєкт, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає, – наголосив співрозмовник.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду, яка передбачає створення інвестиційного фонду у сфері надрокористування.

У цей фонд направлятимуть 50% роялті, ліцензійних відрахувань та інших платежів, пов’язаних з проєктами з видобутку природних ресурсів на українській території.

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