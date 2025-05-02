Світу уривається терпець від Путіна: Голова МЗС Британії Ламмі поговорив з Венсом

У п’ятницю, 2 травня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі провів розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Вони обговорили мирні ініціативи, спрямовані на зупинення російської агресії проти України.

Про результати переговорів Ламмі повідомив на платформі Х.

Переговори Ламмі та Венса: що відомо

– Ми ще раз підтвердили спільне бажання покласти край варварському вторгненню Росії в Україну та нашу відданість досягненню тривалого миру, – зазначив він.

Міністр додав, що “Путін достатньо довго гальмував переговори й перешкоджав їм. Світу вривається терпець”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, адміністрація Трампа докладає зусилля з просування так званого “мирного плану” між Росією та Україною.

За інформацією ЗМІ, йдеться про підготовку “остаточної пропозиції” щодо врегулювання конфлікту. США готові погодитися на визнання російського контролю над Кримом та на послаблення санкцій проти Москви.

У березні міністр Ламмі заявляв про тверду позицію Великої сімки, яка полягала в посиленні тиску на Росію з метою змусити її припинити бойові дії на території України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.