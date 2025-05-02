Трамп змінює календар свят США: нові Дні перемоги у Першій та Другій світовій

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 травня відтепер є Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – Днем перемоги у Першій. Про це він написав на платформі Truth Social.

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій

Хоча наразі відповідного указу не оприлюднено, формулювання у пості звучить як вже ухвалене рішення.

– Я офіційно перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – на День перемоги у Першій світовій, – написав лідер Сполучених Штатів.

8 травня у Європі відзначають як річницю капітуляції нацистської Німеччини. У США ця дата не є офіційним святом, натомість у країнах колишнього СРСР перемогу святкують 9 травня. Трамп наголосив, що саме США відіграли ключову роль у перемозі.

Зараз дивляться

– Багато наших союзників святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-хто інший, щоб досягти перемоги у Другій світовій, – акцентував Дональд Трамп.

11 листопада у США традиційно відзначають День ветеранів. Спочатку він був запроваджений як День перемир’я – на згадку про завершення Першої світової війни у 1918 році, нагадує Barron’s. Трамп закликає змінити сенс цього дня на святкування перемоги.

– Ми виграли обидві війни, ніхто не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою геніальністю. Але ми ніколи нічого не святкуємо, тому що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги! – заявив президент США.

Внесок США у перемогу у Другій світовій війні

У Другій світовій війні Сполучені Штати входили до складу антигітлерівської коаліції разом із Великою Британією та Радянським Союзом.

Це не перша ініціатива Трампа змінити державні назви чи символіку. У другому терміні він уже повернув День Колумба замість Дня корінних народів і запропонував перейменувати Мексиканську затоку на затоку Америки.

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