Трамп змінює календар свят США: нові Дні перемоги у Першій та Другій світовій
Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 травня відтепер є Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – Днем перемоги у Першій. Про це він написав на платформі Truth Social.
Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій
Хоча наразі відповідного указу не оприлюднено, формулювання у пості звучить як вже ухвалене рішення.
– Я офіційно перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – на День перемоги у Першій світовій, – написав лідер Сполучених Штатів.
8 травня у Європі відзначають як річницю капітуляції нацистської Німеччини. У США ця дата не є офіційним святом, натомість у країнах колишнього СРСР перемогу святкують 9 травня. Трамп наголосив, що саме США відіграли ключову роль у перемозі.
– Багато наших союзників святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-хто інший, щоб досягти перемоги у Другій світовій, – акцентував Дональд Трамп.
11 листопада у США традиційно відзначають День ветеранів. Спочатку він був запроваджений як День перемир’я – на згадку про завершення Першої світової війни у 1918 році, нагадує Barron’s. Трамп закликає змінити сенс цього дня на святкування перемоги.
– Ми виграли обидві війни, ніхто не наближався до нас за силою, хоробрістю чи військовою геніальністю. Але ми ніколи нічого не святкуємо, тому що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги! – заявив президент США.
Внесок США у перемогу у Другій світовій війні
У Другій світовій війні Сполучені Штати входили до складу антигітлерівської коаліції разом із Великою Британією та Радянським Союзом.
Це не перша ініціатива Трампа змінити державні назви чи символіку. У другому терміні він уже повернув День Колумба замість Дня корінних народів і запропонував перейменувати Мексиканську затоку на затоку Америки.