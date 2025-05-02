В Індії понад 100 дітей захворіли через мертву змію в шкільному обіді

Правозахисники Індії розслідують випадок, коли понад 100 дітей захворіли після шкільного обіду, в якому виявили мертву змію. Інцидент зафіксували в місті Мокама (штат Біхар).

Змія на кухні

За офііційною інформацією, через мерву змію у шкільній їдальні, могли отруїтися приблизно 500 дітей, хоча захворіло 100.

Місцеві жителі на знак протесту перекрили дорогу та вимагають від високопосадовців штату надати детальний звіт щодо стану здоров’я дітей протягом останніх двох тижнів.

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Безкоштовне шкільне харчування було вперше запроваджено у 1925 році в Ченнаї для дітей з бідних сімей.

Це одна з найбільших програм у світі, створена для боротьби з голодом та підвищення відвідуваності шкіл.

Однак батьки неодноразово надсилали скарги через недотримання правил гігієни. У 2013 році внаслідок забруднененої пестицидами їжі померло 23 школяри.

Перша допомога при отруєнні їжею

При легкому харчовому отруєнні можна впоратися в домашніх умовах. Основні принципи першої допомоги:

Промивання шлунка: випийте 1-2 літри теплої кип’яченої води, додавши 1 ст. ложку соди на 1 літр. Повторюйте процедуру 2-3 рази, поки у блювоті не з’являться чисті промивні води.

Після цього рекомендують прийняти ентеросорбенти для зменшення концентрації токсинів у кишківнику. Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем та уважно прочитайте інструкцію.

Найбільш небезпечним наслідком харчового отруєння є зневоднення. Щоб цього уникнути хворому потрібно пити воду кожні 10 хвилин.

Можна використовувати зелений або чорний чай (неміцний) та негазовану мінеральну воду.

Джерело : ВВС

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