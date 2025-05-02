Європа очолює рейтинг свободи ЗМІ, Україна втрачає позиції

Європа знову визнана регіоном із найвищим рівнем свободи преси у світі, згідно з щорічним рейтингом World Press Freedom Index. Україна порівняно з минулим роком втратила одну позицію і опинилася на 62 місці.

Про це пише Politico.

Свободи слова у світі стало менше

Хоча загальний європейський показник залишається найкращим, Південна та Східна Європа продовжують суттєво відставати, а ситуація зі свободою ЗМІ у світі загалом погіршується.

Зараз дивляться

У ТОП-15 країн за рівнем свободи преси цього року потрапили виключно європейські держави. Лідером рейтингу стала Норвегія, яку супроводжують Естонія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та Данія.

Норвегія традиційно очолює цей список завдяки сильним юридичним гарантіям та розвиненому медіаринку.

Втім, деякі великі країни ЄС показали негативну динаміку. Франція опустилась на 25 місце, Італія – на 49. Натомість Велика Британія трохи покращила свою позицію (20 місце), а Польща піднялась одразу на понад десяток щаблів – до 31 місця.

Україна опинилася на 62 місці, минулого року вона займала 61.

У Греції – найгірший результат в ЄС

Найгірший результат серед країн Європейського Союзу вже четвертий рік поспіль показала Греція, опинившись на 89 місці. Основні причини такого низького результату – шпигування за журналістами з боку спецслужб за допомогою шпигунського ПЗ Predator, втручання уряду, позови з метою залякування, а також відсутність належного правового захисту свободи ЗМІ.

Сусіди Греції по Балканах також демонструють невтішні результати. Хорватія зайняла 60 місце, Боснія і Герцеговина – 86, Сербія – 96, а Косово – 99. Всі ці країни входять до числа найгірших у Європі за станом свободи преси.

У 2025 році середній бал по всіх країнах вперше з моменту створення індексу у 2002 році опустився нижче 55 зі 100 можливих.

Це означає, що в більш ніж половині країн, які аналізувала організація, умови для журналістської роботи класифікуються як “складні” або “дуже серйозні”. Серед головних причин погіршення ситуації RSF називає економічну нестабільність і концентрацію медіавласності.

На Близькому Сході організація зафіксувала численні загибелі журналістів під час військової операції Ізраїлю в Газі. Найгіршими країнами світу для журналістської діяльності були визнані Іран, Сирія, Китай, Північна Корея та Еритрея, де свобода преси практично відсутня.

США втратили дві позиції та опинились на 57 місці. Репортери без кордонів заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа спричиняє “тривожне погіршення” ситуації шляхом скорочення фінансування державних ЗМІ та міжнародної допомоги.

Фото: Репортери без кордонів

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.