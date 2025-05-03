Не лише через скандал з Signal: WP дізналося причину звільнення Волца

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити свого радника з національної безпеки Майка Волца не тільки через додавання журналіста до групового чату Signal, який містив інформацію про удари по Ємену.

Про це пише The Washington Post, з посиланням на джерела.

Причини звільнення Волца з посади радника президента з нацбезпеки

Видання пише, що Волц був прихильником більш жорсткої зовнішньої політики і частіше підтримував застосування сили, ніж сам Трамп.

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Однією з останніх крапель стала ситуація, коли Волц випадково додав журналіста в закритий чат Signal, де обговорювалися чутливі питання. Хоча це не було прямим порушенням, інцидент викликав занепокоєння в Білому домі.

Також відомо, що Волц давно мав конфлікти з іншими чиновниками, особливо через свою позицію щодо Ірану. Він погоджувався з думкою прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про необхідність військового удару. Це не сподобалося Трампу, який більше схиляється до дипломатії.

– Це дійшло до Трампа, і президент був цим незадоволений, – сказало одне з джерел.

У суботу офіс Нетаньягу підтвердив, що перед візитом до Трампа в Овальний кабінет відбулася зустріч із Волцем, але заперечив, що між ними був тісний контакт.

Хоча представник Волца не дав коментар, на матеріал The Washington Post відповів директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

– Президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, усі рухалися в одному напрямку, тому в нього були найуспішніші перші 100 днів в історії, – заявив він.

Як зазначає видання, деякі представники адміністрації вважали, що Волц просував ідею військового втручання і тісно співпрацював з ізраїльською стороною.

1 травня Трамп підтвердив звільнення Волца з посади радника з безпеки. Тепер він стане постійним представником США в ООН.

Президент висловив упевненість, що Волц продемонструє на новій посаді ту саму відданість і результативність.

Джерело : The Washington Post

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