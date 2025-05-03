Перервав важливий візит до США: Вучича госпіталізували в Белграді

Президент Сербії Александар Вучич раптово захворів під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки. Через погане самопочуття він звернувся до лікарів, а після обстеження вирішив негайно повертатися до Белграда.

Про це повідомляє РТС.

Вучича госпіталізували після прибуття зі США

Через хворобу президент Сербії не зміг бути присутнім на заходах, заради яких він приїхав до США. Він також мав зустрітися з кількома високопосадовцями Республіканської партії.

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Президента Сербії після повернення зі США госпіталізували у Військово-медичну академію в Белграді, де його зустріли міністр охорони здоров’я Златібор Лончар і лікар Драган Дінчич.

Кардіолог і керівник Управління військової охорони здоров’я, доктор Драган Дінчич повідомив, що стан здоров’я Александара Вучича стабільний і задовільний.

Він додав, що Вучич не зможе повернутися до звичної діяльності найближчими днями. Дінчич також розповів, що в минулому президент тричі мав проблеми з високим кров’яним тиском.

– Я не можу обговорювати подробиці, але під час перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, лише кілька секунд, за його словами, що не повністю узгоджується зі словами присутніх у кімнаті, які стверджують, що біль тривав дещо довше, – сказав Дінчич.

Повідомляється, що Вучичу стало зле в середині дня, коли він перебував у кімнаті разом із міністром фінансів Сінішею Малі та радницею зі зв’язків зі ЗМІ Сузаною Васильович. До цього він уже провів зустрічі з кількома американськими конгресменами та сербськими підприємцями.

У четвер, він встиг зустрітися з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Президент Сербії має намір приїхати до Москви

Александар Вучич разом із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо мав відвідати Москву для участі в параді 9 травня на Красній площі.

Президент Сербії не відмовився від цих намірів навіть після того, як європейські чиновники повідомили, що це суперечить вимогам ЄС і може зашкодити прагненню Сербії стати членом Євросоюзу. Також такий візит сприйматиметься як знак підтримки Путіна і війни Росії проти України.

Крім того, він заявляв, що вперше Сербія бере участь у “спільній” організації параду до Дня перемоги.

Джерело: РТС, РТС

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