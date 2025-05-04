Трамп: Ми ближчі до однієї зі сторін війни, але не скажу до якої

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News зробив чергову заяву щодо війни в Україні, висловивши неоднозначну позицію стосовно підтримки сторін конфлікту та своїх уявлень про мирне врегулювання.

Нова заява Трампа щодо війни

За словами Трампа, він не хоче прямо говорити, яку зі сторін конфлікту США підтримують більше.

– Я вірю, ми ближчі до однієї сторони і, можливо, не такі близькі до іншої. Я б не хотів говорити, до якої з них ми ближе, – заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про поточну ситуацію між Україною та Росією.

Він також вказав на глибокий рівень ворожнечі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

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– Прийде час, коли я скажу: “Окей, продовжуйте бути дурними”. Ми говоримо про жахливу ненависть між цими двома людьми (Путіним і Зеленським), – сказав Трамп.

На запитання, чи наблизилися США до досягнення мирної угоди між Україною та Росією, Трамп відповів, що сподівається, що так.

– Сподіваюся, що так. Я справді вважаю, що ми ближче до однієї сторони, і, можливо, не так близько до іншої, але побачимо. Я б не хотів говорити, до якої з них ближчі, та ми уклали угоду для американського народу, яка була хорошою, – додав президент США.

Нагадаємо, команда президента США Дональда Трампа підготувала кілька сценаріїв дій для посилення економічного тиску на Росію, щоб примусити її припинити війну проти України.

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