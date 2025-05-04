У Чехії відкриється школа для пілотів F-16 – Зеленський

Президенти України та Чехії Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили створення україно-чеської школи для пілотів F16.

Україно-чеська школа F16: що відомо

– Сьогодні ми з президентом Павелом та наші представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку авіаційної коаліції – створення україно-чеської школи F16, – сказав Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Петром Павелом.

Зеленський додав, що з “безпекових причин не має можливості відкрити таку базу в Україні”, оскільки щодня тривають російські удари.

– Тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи відкривалися за межами України, – пояснив президент.

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Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський приїде до Чехії на початку травня на запрошення чеського лідера Петра Павела.

Очікувалося, що Зеленський прибуде до Чехії разом із першою леді Оленою Зеленською. Окрім Павела український президент проведе зустріч із прем’єром Чехії Петром Фіалою та очільником МЗС країни Яном Ліпавським.

Минулий візит глави української держави до Чехії відбувся у липні 2023 року.

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