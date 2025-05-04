Я б не став цього робити: Трамп про скасування мит для низки країн

Мита на продукцію з низки країн, які були запроваджені на початку квітня адміністрацією президента США Дональда Трампа, можливо, не будуть скасовувати.

Про це заявив Трамп в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Трамп про скасування мит

У Трампа запитали, чи залишаться на постійній основі запроваджені з боку США мита або ж від них відмовляться.

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— Ні, я б не став цього робити, тому що, якщо хтось думає, що тарифи будуть скасовані, навіщо йому будувати (бізнес, — Ред.) у США? – сказав Трамп.

Водночас Трамп визнав, що ціни на деякі товари можуть зрости, але стверджує, що падіння цін на енергоносії матиме більше значення для споживачів.

За його словами, американці повинні задовольнятися меншою кількістю звичайних товарів, таких як ляльки чи олівці. Відповідаючи на запитання про зростання цін на такі товари, він переключився на бензин, заявивши, що це в тисячі разів важливіше.

— Бензин у тисячі разів важливіший за коляску… Я просто кажу, що їм не потрібно мати 30 ляльок. Достатньо трьох. Їм не потрібно мати 250 олівців. Достатньо п’яти, – сказав він.

Президент США заявив, що поводився із Китаєм “дуже жорстко” у сфері торгівлі, але наголосив, що тепер Пекін хоче досягти угоди з Вашингтоном.

За його словами, це означає, що США “не втрачають трильйон доларів”, тому що зараз ведуть справи з китайцями. А ті зі свого боку, як зазначив Трамп, “дуже хочуть” укласти угоду.

Він також заявив, що не робитиме винятків з мит для американського малого бізнесу, заявивши, що підприємцям це не потрібно.

Нагадаємо, невдовзі після запровадження мит Трамп заявив, що на 90 днів призупинить їхню дію для 75 країн світу. Протягом наступних трьох місяців для цих країн діятиме тариф лише 10%. Водночас, мита проти Китаю були підвищені.

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