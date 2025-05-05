$1 тис. і квиток додому: Трамп платить нелегальним мігрантам за виїзд зі США

Адміністрація Дональда Трампа запускає нову програму для нелегальних мігрантів у США. Тим, хто погодиться залишити країну добровільно, пропонують $1 тис. готівкою та повністю оплачену подорож додому.

Про це пише Bloomberg.

Виплата $1 тис. за добровільну депортацію: що відомо

Програма реалізується через застосунок CBP Home. Як заявляють у Міністерстві внутрішньої безпеки (DHS), вона є частиною стратегії масових депортацій із мінімальними витратами для бюджету.

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У відомстві наголошують, що виплата відбувається лише після підтвердження повернення людини до країни походження.

Чиновники називають ініціативу ефективною альтернативою дорогим арештам, затриманням і примусовим висилкам.

– Якщо ви перебуваєте тут нелегально, добровільна депортація – найкращий, найбезпечніший і найдешевший спосіб залишити США та уникнути арешту, – заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Програма є продовженням нової імміграційної політики, яку адміністрація Трампа почала просувати на початку цього року.

Раніше запускалися рекламні кампанії у соцмережах та на телебаченні із закликами до мігрантів “повернутись додому або бути депортованими назавжди”.

Застосунок CBP One, який у часи адміністрації Джо Байдена використовувався для призначення інтерв’ю з питань притулку, тепер переорієнтовано на заохочення добровільного виїзду.

У DHS підрахували, що навіть із виплатою $1000 нова програма дозволить зменшити витрати на депортації на 70%. За словами представників відомства, традиційне повернення додому одного нелегального мігранта обходиться платникам податків приблизно у $17 тис.

Перші результати програми вже є: один із мігрантів нещодавно отримав оплачений авіарейс із Чикаго до Гондурасу. На цей і наступний тиждень заплановані ще кілька подібних виїздів.

З початку року зі США депортували понад 65 тис. осіб

Запровадження нової політики відбулося на тлі того, що рівень депортацій досі не досягає запланованих показників, попри низку масштабних рейдів. З початку року Служба імміграційного та митного контролю (ICE) заарештувала 66 тис. осіб і депортувала близько 65,6 тис.

Крім того, адміністрація Трампа вжила заходів щодо обмеження легальних шляхів імміграції – тимчасово припинено розгляд деяких заявок на грін-карти та відмовлено в подовженні тимчасового захисту для вихідців із Гаїті та Венесуели.

Хоча останні рішення тимчасово заблоковані судами, загальна політика посилення контролю зберігається.

Кількість нелегальних перетинів південного кордону США у березні впала до найнижчого рівня за кілька десятиліть – приблизно 7 тис. випадків.

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