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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пісторіус може лишитися: СДПН запропонувала кандидатів до нового уряду Німеччини

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

5 травня очікується підписання коаліційної угоди блоку ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який переміг на парламентських виборах у Німеччині, з Соціал-демократичною партією. Сьогодні представники СДПН запропонували дев’ять посад у новому уряді: віцеканцлера, шістьох міністрів та двох уповноважених.

Кандидати СДПН до нового уряду ФРН

Соціал-демократична партія Німеччини на своїй сторінці в Instagram оголосила кандидатів до коаліційного уряду, який буде сформований разом з блоком Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Серед запропонованих кандидатів – троє чоловіків та шість жінок:

Зараз дивляться
  • віцеканцлер та міністр фінансів – співголова СДПН Ларс Клінґбайль;
  • міністр праці – колишня голова Бундестагу Бербель Бас;
  • міністр оборони – нинішній глава Міноборони Борис Пісторіус;
  • міністр будівництва – заступниця голови парламентської групи СДПН Верена Губерц;
  • міністр юстиції – міністерка юстиції землі Рейнланд-Пфальц Штефані Губіґ;
  • міністр з питань довкілля – колишній уповноважений уряду ФРН у справах сходу Німеччини Карстен Шнайдер;
  • міністр з питань економічної співпраці та розвитку – ексуповноважена уряду з питань міграції та інтеграції Рім Алабалі-Радован;
  • урядові уповноважені у справах сходу ФРН та міграції – Елізабет Кайзер і Наталі Павлік відповідно.

30 квітня СДПН проголосувала за коаліційну угоду з блоком ХДС/ХСС. Схвалення угоди, яку, як очікується, офіційно підпишуть 5 травня, дасть змогу лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу бути обраним на посаду канцлера у вівторок, 6 травня.

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