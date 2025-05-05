Пісторіус може лишитися: СДПН запропонувала кандидатів до нового уряду Німеччини

5 травня очікується підписання коаліційної угоди блоку ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який переміг на парламентських виборах у Німеччині, з Соціал-демократичною партією. Сьогодні представники СДПН запропонували дев’ять посад у новому уряді: віцеканцлера, шістьох міністрів та двох уповноважених.

Кандидати СДПН до нового уряду ФРН

Соціал-демократична партія Німеччини на своїй сторінці в Instagram оголосила кандидатів до коаліційного уряду, який буде сформований разом з блоком Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Серед запропонованих кандидатів – троє чоловіків та шість жінок:

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віцеканцлер та міністр фінансів – співголова СДПН Ларс Клінґбайль;

міністр праці – колишня голова Бундестагу Бербель Бас;

міністр оборони – нинішній глава Міноборони Борис Пісторіус;

міністр будівництва – заступниця голови парламентської групи СДПН Верена Губерц;

міністр юстиції – міністерка юстиції землі Рейнланд-Пфальц Штефані Губіґ;

міністр з питань довкілля – колишній уповноважений уряду ФРН у справах сходу Німеччини Карстен Шнайдер;

міністр з питань економічної співпраці та розвитку – ексуповноважена уряду з питань міграції та інтеграції Рім Алабалі-Радован;

урядові уповноважені у справах сходу ФРН та міграції – Елізабет Кайзер і Наталі Павлік відповідно.

30 квітня СДПН проголосувала за коаліційну угоду з блоком ХДС/ХСС. Схвалення угоди, яку, як очікується, офіційно підпишуть 5 травня, дасть змогу лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу бути обраним на посаду канцлера у вівторок, 6 травня.

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