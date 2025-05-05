Пісторіус залишиться главою Міноборони Німеччини в новому уряді

Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус продовжить виконувати свої обов’язки після формування нового уряду, який включатиме представників Християнсько-демократичного союзу.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Борис Пісторіус – міністр оборони ФРН

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка формує коаліцію з партією Християнсько-демократичний союз (ХДС), у понеділок оголосила склад своїх міністрів. Згідно з оприлюдненим списком, Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

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Наприкінці березня лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль висловлював припущення, що його однопартієць Пісторіус може зберегти свою посаду в новому кабінеті під керівництвом Фрідріха Мерца.

Пісторіус зарекомендував себе як один із найактивніших прихильників посилення обороноздатності Німеччини та надання військової допомоги Україні в складі уряду Олафа Шольца.

Він також заявляв про відкритість до ідеї участі німецького військового контингенту в Україні. Борис

Пісторіус тривалий час утримує статус найпопулярнішого політика в уряді Шольца.

Нагадаємо, 30 квітня Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) проголосувала за коаліційну угоду з блоком ХДС/ХСС.

Це рішення дозволяє лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу бути обраним на посаду федерального канцлера у вівторок, 6 травня.

Раніше Борис Пісторіус закликав Україну відкинути мирну пропозицію Дональда Трампа, назвавши її по суті капітуляцією. За його словами, Україна могла би отримати такі умови на початку івйни, якби погодилася на здачу позицій.

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