Трамп хоче залучити Ердогана для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до роботи над припиненням війни РФ проти України.

Про це Трамп написав у Truth Social після розмови з турецьким колегою.

Трамп хоче залучити Туреччину до припинення війни в Україні

– У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно з війною Росії з Україною, усім, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого, – написав Трамп.

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За словами американського президента, Ердоган запросив його відвідати Туреччину, а сам у майбутньому приїде до Вашингтона.

Трамп зазначив, що мав тісну співпрацю з Ердоганом з багатьох питань, зокрема, він згадав про пастора Ендрю Брансона, якого вдалося повернути до США після ув’язнення.

– У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною – зараз, – додав Трамп.

Як пише Bloomberg, Ердоган хотів зустрітися з Трампом, щоб поліпшити відносини між Туреччиною і США, адже Анкара хоче відігравати важливу роль у розв’язанні міжнародних питань – від війни в Україні до конфлікту в Сирії.

Джерело : Bloomberg

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