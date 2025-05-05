Трамп і в’язниця Алькатрас: навіщо президенту США відроджувати “острів покарання”

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Федеральному бюро в’язниць відновити та розширити знамениту тюрму Алькатрас у затоці Сан-Франциско для утримання “найнебезпечніших злочинців країни”. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Факти ICTV дізнавалися у політолога Володимира Фесенка, чому закрили Алькатрас та чи можуть повторно відкрити в’язницю.

В’язниця Алькатрас: чому закрили

Алькатрас — колишня федеральна в’язниця, відома своєю надійністю та суворими умовами, в якій свого часу утримували таких гангстерів, як Аль Капоне. Вона розташована на острові Алькатрас, приблизно за 2 кілометри від узбережжя Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

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Вона діяла з 1934 до 1963 року та вважалася однією з найнадійніших в’язниць у Сполучених Штатах. Її закрили у 1963 році через надто високу вартість утримання.

Через ізольоване розташування всі запаси (їжа, вода, паливо) доводилось доставляти човнами, що було дуже дорого. Алькатрас вважаэться однією з найдорожчих федеральних в’язниць США.

Ба більше, морська вода і вологий клімат сильно пошкодили конструкції. Ремонт потребував великих коштів. Окрім того були побудовані новіші та сучасніші в’язниці, наприклад у Меріоні (Іллінойс), які були дешевші в обслуговуванні.

За приблизними підрахунками, лише на ремонт і реставрацію потрібно було витратити від $3 до $5 млн, щоб тюрма могла й надалі працювати. І це без урахування щоденних витрат на утримання — експлуатація Алькатрасу обходилася майже втричі дорожче, ніж інших федеральних тюрем.

Незважаючи на кілька спроб втеч, офіційно ніхто з ув’язнених не втік — п’ятеро досі вважаються зниклими безвісти. Сьогодні острів функціонує як туристичний об’єкт. Наразі це музей під управлінням Служби національних парків США.

Навіщо Трамп наказав відкрити в’язницю Алькатрас: думка політолога

Політолог Володимир Фесенко вважає, що не треба в заявах Трампа шукати якогось надзвичайного чи особливого сенсу. Політик любить ефектні трюки.

– На мою думку, це черговий трюк, основна мета якого — викликати увагу та стати інформаційним приводом. Чи буде ця в’язниця відкрита — велике питання, – зазначає політолог.

За словами політолога, забезпечення цієї в’язниці дуже дороге, бо вона розташована посеред моря, і всі припаси, а також персонал доводилося доставляти до в’язниці на човнах або паромах.

Основна мета Трампа — показати, що він буде серйозно боротися зі злочинністю, особливо з важкими злочинами. Одним із символів покарання таких злочинців, які вчинили серійні вбивства або якісь інші серйозні злочини, є в’язниця Алькатрас. Ця в’язниця сприймається як кінематографічний мем, адже було знято дуже багато фільмів, і весь світ про неї знає. Саме тому Трамп про неї і згадує.

Політолог вважає, що коли уряд все порахує, зокрема витрати, які пов’язані з фінансуванням та утриманням цієї в’язниці, то вийде дуже велика сума. Експерт зауважив, що наразі в США скорочують бюджет, зокрема той, який стосується ЦРУ, НАСА. Тож навряд чи виділяти величезну купу грошей на відновлення в’язниці — це хороша ідея.

– На мою думку, значно дешевше зробити більш жорсткими вже наявні в’язниці, ніж відкривати Алькатрас. Я не думаю, що ця заява має великий політичний сенс, це черговий риторичний трюк Трампа, який має стати інформаційним приводом та привернути до себе увагу, – підсумував експерт.

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