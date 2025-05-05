ЗСУ вдарили по пункту управління дронами на Курщині: знищено 20 окупантів
Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту ворожих підрозділів безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно, що в Курській області Росії.
Ліквідовано 20 окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
ЗСУ вразили пункт управління військ РФ на Курщині
На цьому об’єкті перебували екіпажі, які керували розвідувальними та ударними дронами противника.
– Внаслідок удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголошують, що пілоти Повітряних сил разом з іншими Силами оборони України системно зменшують потенціал агресора до ведення наступальної війни.
Нагадаємо, в квітні українські сили також завдали удару по ворожому об’єкту неподалік Тьоткіна, з якого російська армія запускала дрони-камікадзе по українській території.
Окупанти використовували цей пункт для підготовки, спорядження і запуску ударних, розвідувальних та FPV-дронів. Удар Повітряних сил тоді призвів до знищення до 20 операторів безпілотників.
Селище Тьоткіно розташоване в Глушковському районі Курської області РФ.
Державний кордон Росії з Україною (Сумська область) проходить безпосередньо по околиці цього населеного пункту, частково вздовж річки Сейм.