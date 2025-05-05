ЗСУ вдарили по пункту управління дронами на Курщині: знищено 20 окупантів

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту ворожих підрозділів безпілотників у районі населеного пункту Тьоткіно, що в Курській області Росії.

Ліквідовано 20 окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ вразили пункт управління військ РФ на Курщині

На цьому об’єкті перебували екіпажі, які керували розвідувальними та ударними дронами противника.

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– Внаслідок удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що пілоти Повітряних сил разом з іншими Силами оборони України системно зменшують потенціал агресора до ведення наступальної війни.

Нагадаємо, в квітні українські сили також завдали удару по ворожому об’єкту неподалік Тьоткіна, з якого російська армія запускала дрони-камікадзе по українській території.

Окупанти використовували цей пункт для підготовки, спорядження і запуску ударних, розвідувальних та FPV-дронів. Удар Повітряних сил тоді призвів до знищення до 20 операторів безпілотників.

Селище Тьоткіно розташоване в Глушковському районі Курської області РФ.

Державний кордон Росії з Україною (Сумська область) проходить безпосередньо по околиці цього населеного пункту, частково вздовж річки Сейм.

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