Ціни на золото оновили двотижневий пік: що стало причиною

Ціни на золото 5 травня досягли двотижневого максимуму через попит на цей метал, спричинений погрозами президента США Дональда Трампа щодо тарифів. Це сталося на тлі очікувань рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо монетарної політики.

Про це пише Reuters.

Зростання цін на золото

Спотова ціна на золото зросла на 1,4%, досягнувши $3 381,37 за унцію, що стало найвищим показником з 22 квітня. Також ф’ючерси на золото в США зросли на 2%, до $3 389,20.

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– Структурні чинники, які підтримували золото останніми тижнями, все ще присутні – торговельна напруженість не вщухла, занепокоєння щодо долара як резервної валюти, – сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Він також прогнозує, що золото може знову перевищити позначку $3 500 цього року.

Reuters нагадало, що Трамп оголосив про введення 100% мита на фільми, вироблені за кордоном, але деталі цього рішення не розкрив. У понеділок він повідомив, що протягом двох тижнів планує запровадити тарифи на фармацевтичні товари.

Золото часто використовують як безпечний актив під час політичної та фінансової невизначеності. Так, минулого місяця дорогоцінний метал подорожчав до $3500,05 за унцію, що стало історичним максимумом. Це сталося через попит з боку центральних банків, побоювання щодо торговельної війни та високий інвестиційний попит.

Очікується, що в середу ФРС зберігатиме ставки на тому самому рівні, але всі пильно стежитимуть за коментарями глави резервної системи Джерома Пауелла, щоб зрозуміти подальший напрям політики центрального банку.

За даними LSEG, трейдери прогнозують зниження ставки на 75 базисних пунктів цього року, причому перше зниження може відбутися в липні. Низькі процентні ставки знижують витрати на утримання нерентабельних злитків.

Крім золота, зросли ціни і на інші метали: срібло подорожчало на 1,6%, до $33,01 за унцію, платина – на 1,6% до $974,28, а паладій – на 1% до $950,38.

Джерело : Reuters

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